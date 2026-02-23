我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安、副市長李四川和議長戴錫欽今（23）日出席市府和議會的新春開工團拜，蔣萬安大讚另2人西裝太帥，尤其是李四川的外套顯年輕，讓他這個只有素色西裝的魔羯直男很羨慕。對此，李四川隨後幽默神回，市長騙他擔任副市長一做就是3年，也從來沒買西裝給他穿過，他穿的只是零碼外套。一席話惹全場哄堂大笑。蔣萬安今致詞表示，新的一年向大家拜年，他非常感謝議長和議員在過年放假期間還是非常辛苦，每次他到各個宮廟參拜，除了感受到民眾熱情，他也祈求神明庇佑台北市四時無災、國家風調雨順、市民安居樂業。感謝議長和所有議員協力市府通過總預算，新年度有很多計畫要動起來，包括學校營養午餐免費，還有捷運六線齊發，以及都更八箭，都要全速推進。蔣萬安提到，更重要的是，還有議會跨黨派的支持，輝達總部才能順利簽約。相信的一年也會是豐收的一年，祝福各位高票連任。接著，蔣萬安話鋒一轉，突然大力稱讚隔壁2位：「議長的西裝比我的西裝好看很多，但今天發現李副市長的西裝更好看、顯年輕，等下要問他在哪買的？我都只有藍色或灰色的素面西裝，是徹底的魔羯直男，要多和李副市長學習。」現場被cue到，李四川也馬上回應，這件西裝已經穿了5年！而且太太說過年不能穿沒洗過的西裝，所以他還特地去洗、自己熨燙，但早忘了在哪買的，只要逛街逛到零碼的，就會買，但不管怎麼穿都不會比市長和議長帥氣。李四川接著說，他本來只答應市長要做1年副市長，市長當時說1年半，結果卻騙人，加倍變成3年，市長今天還問他西裝哪買？市長3年來都沒買西裝給他穿，只有自己漂漂亮亮！讓一旁的蔣萬安聽了也哈哈大笑。