討論超過30年的立法院搬遷議題，近期因立法院長韓國瑜的構想再度浮上檯面，引發熱議；對此，作家「漂浪島嶼」指出，圓山飯店若改立法院使用，空間改造幅度大，相比之下，陽明山中山樓更適合作為新國會的議事場所。外界轉述，韓國瑜在與朝野黨團幹部交換意見時，除了延續過去曾評估的「空總舊址」方案外，還提出一個更具衝擊性的選項，也就是評估將「圓山大飯店」轉作國會使用。由於此構想大幅縮短時程，甚至評估可在2年左右完成整體搬遷，消息曝光後迅速引發政壇關注。「漂浪島嶼」今（23）日在臉書直言，圓山飯店作為立法院，可惜了台灣門面。圓山飯店原始設計是住宿空間，並不是議事場所，若作為立法院使用，空間會大幅改造、裝修，對於70多年已具高度文資價值的建築，如此變動是否適當，也是該考慮的事情。「漂浪島嶼」表示，美國國會大廈歷史200多年，現今仍在使用，日本國會議事堂建於1936年，至今仍在使用，而日治時期台灣曾發起議會請願活動，但是日本沒有同意設置議會，戰後使用北一女校舍作為立法院，國民大會在1966年興建完成的陽明山中山樓。「漂浪島嶼」指出，中山樓是參考美國國會大廈，中央圓頂，兩翼建築，成為台灣的國會建築，在國民大會終止後，氣派建築與寬廣空間，更適合作為新國會的議事場所。