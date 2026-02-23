隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）即將於3月點燃戰火，球迷不僅關心球員戰力，也對「國籍認定」再度掀起討論。不同於世界棒球12強賽（Premier 12）或奧運必須持有該國護照的嚴格規範，WBC的參賽資格堪稱國際賽中最寬鬆。這種「美化運動」讓以色列、義大利等隊伍能輕易延攬大量美籍職棒好手，也成為中華隊在爭奪八強門票時面臨的最大考驗。
經典賽7大球員國籍認定資格一覽
與美國職棒大聯盟（MLB）的26人名單不同，世界棒球經典賽（WBC）每隊有30名球員，其中至少14名必須是投手，至少2名必須是捕手。以下是決定球員有資格代表哪個國家（或哪些國家）參賽的標準：
📍該球員是該國公民
📍該球員符合該國法律規定的公民身份或護照持有資格，但尚未獲得公民身份或護照，在這種情況下，球員或球隊可以向世界棒球理事會（WBC）提出申請。
📍該球員是球隊所代表的國家或地區的永久合法居民。
📍該球員出生於球隊所代表的國家或地區。
📍該球員的父母一方是（或曾經是）該球隊所代表國家的公民。
📍該球員的父母一方出生於該球隊所代表的國家或地區。
以色列、義大利、墨西哥受惠最大
這份寬鬆的規則讓各國展開「海外尋根」。以以色列為例，根據猶太人回歸法，只要祖父母有猶太血統即可代表出賽，這讓以色列隊能排出一時之選的「美籍猶太裔」大聯盟陣容。義大利與墨西哥同樣受惠於國籍法中對血統的寬鬆認定，不限代數只要證明有血脈連結，即可組建出具備強大戰力的「美籍隊伍」。
相較之下，中華隊的組成仍以中職與旅外本土球員為主。雖然規則也允許招攬具台灣血統的美籍球員——如努特巴爾（Lars Nootbaar）代表日本、艾德曼（Tommy Edman）代表韓國等案例——但尋才難度與磨合成本對中華隊而言仍是巨大挑戰。
部分國家透過自身寬鬆的國籍法，在經典賽中大肆進行「隊伍美化」，引進大量具備該國血緣的美籍職棒選手。
義大利國籍法採行「血緣主義（Jus sanguinis）」，只要能證明祖先具備義大利血統，且中間沒有人放棄國籍，基本上不限代數皆可追溯。這讓義大利隊能招攬大量具有義大利姓氏的大聯盟球員。墨西哥國籍法同樣對血緣認定極為寬鬆，只要父母或祖父母輩具備墨西哥血脈，同樣不限代數皆有資格代表出賽。
以色列國籍法依據《回歸法》，只要祖父母其中一方是猶太人、或是與猶太人結婚、皈依猶太教者，皆具備公民資格。
保險問題擋路 明星球員參賽遇到難題
除了國籍問題，2026年WBC還有另一個讓各國元氣大傷的問題——保險限制。目前已確認波多黎各明星游擊手林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）以及委內瑞拉的奧圖維（Jose Altuve）等大牌球星，皆因受傷病史影響，無法取得保險公司認證而被迫退出。
這意味著即便規則寬鬆，但大聯盟球團為了保護高薪資產，保險問題成了實質上的「攔路虎」。這對戰力深度不如強權的中華隊來說，雖然是一線生機，但在「美化運動」盛行的現況下，依然必須面對各國透過血緣延攬而來的強勁外援。
MLB球隊能阻止球員參賽嗎？
長期以來，外界多半認為 MLB 球員參加世界棒球經典賽（WBC）必須經過母球團的首肯。然而事實上，根據現行規則，大聯盟球員並不需要獲得球團許可即可參賽，最終決定權掌握在球員手中。許多球團高層，常會私下「勸說」旗下球星放棄參賽以保護資產，但這僅止於「建議」，而非強制命令。
不過，球團並非完全束手無策。根據聯盟協議，若球員符合以下特定「傷病指標」，球團便有合法權力阻止其參加 WBC：
📍長期傷兵史： 前一賽季在傷兵名單（IL）待滿 60 天，且季末最後 60 天內占了至少 15 天。
📍季末傷情： 在前一球季的 8 月最後一天仍處於傷兵名單中。
📍關鍵戰缺席： 在前一球季球隊最後三場比賽中，因身體狀況無法出戰至少兩場。
📍手術紀錄： 自前一年度開幕戰起曾動過手術，或已排定未來將進行手術。
雖然球團開出的薪資支票往往讓球員在面對球隊「請求」時備感壓力，甚至將其視為變相命令；但只要球員身體狀況不符合上述限制，他們在規則上依然擁有代表國家出征的絕對自由。
