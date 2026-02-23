我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（23）日邀請五院院長茶敘，茶敘後立法院長韓國瑜開記者會說，為化解朝野僵局，他希望能邀請賴清德到立法院國情報告，也希望能採統問統答方式，給賴清德應有的禮遇。國民黨立委牛煦庭對此回應，他對於國情報告基本上樂觀其成，但具體方式，包含人數、時間等，還要看黨團協商的結果而定。牛煦庭說，執政黨在兩年過後，終於認知到朝野僵局於國政推動不利，但能否順利化解，還有賴各方智慧。屆時，總統國情報告針對立委提問的回應品質，是能否進一步融冰的關鍵。根據《立法院職權行使法》規定，「立法院得經全體立法委員四分之一以上提議，院會決議後，由程序委員會排定議程，就國家大政方針及重要政策議題，聽取總統國情報告。」至於進行的方式，「立法委員進行前項口頭提問時，總統應依序即時回答；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。」過去不分藍綠，都有總統希望到立法院國情報告，但最後都卡在進行的方式，在野黨不希望總統只是來立法院演講，希望能當面對總統問問題，但若立委對總統問問題採「即問即答」，恐類似立委對行政院長的詢答，但《憲法》規定，「立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。」亦即立委並無對總統的質詢權，因此「即問即答」會有違憲爭議，如何讓總統到立法院國情報告，能合法合憲，還需要朝野好好協商討論。