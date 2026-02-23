我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Faye親自開設美髮店，為顧客剪髮。（圖／IG@faye）

泰國女星琵拉雅瑪麗索恩（Faye Peraya）因在2024年主演GL（女女戀）劇《愛填滿空白》而爆紅，被稱為GL女神。而本身就是一位專業美髮師的她，近日投資7位數，100%自行注資開設美髮店，並採取預約制，一人收費就高達8萬5000泰銖（約台幣8.6萬元），但高額收費還是無法阻止粉絲的熱情，150個預約名額火速被秒殺，相當於一開幕就賺進1275萬泰銖（約1293萬台幣）。Faye近日全額注資7位數成立「KHANTHONG STUDIO」美髮店，並運用過去在泰國與英國學習的剪髮技術為客人服務。針對高昂的定價，她說明這是「藝術家設計（artist design）」的費用，顧客不僅能享有一對一的專屬剪髮服務，還能獲得一組限定周邊禮盒，包含帽子、服飾、包款等，以及與她的專屬合照，主打提供一段獨特的體驗與回憶。由於考量到後續還有進劇組拍戲的行程，目前Faye仍在評估是否再追加開放30至50個預約名額。對於親自開美髮店，本身就非常熱愛藝術的Faye也開心表示，認為剪髮這項工作就像是把畫筆換成剪刀，將藝術創作轉換到頭髮上，並直呼非常喜歡這份工作。Faye的演藝生涯從2016年開始，當時她代表宋卡府參加「泰國萬國小姐」（Miss Grand Thailand） ，並一舉奪冠，隨後代表泰國在國際賽事中獲得全球季軍，驚豔全泰國。出道初期，她曾出演《魚之戀》、《地獄天使》等電視劇累積經驗，不僅以美貌聞名，更因優雅且具質感的演技，在泰國演藝圈站穩腳步，成為備受肯定的實力演員。而在2024年，Faye迎來了演藝事業重大轉捩點，接演改編自同名小說的GL影集《愛填滿空白》，飾演成熟高冷的藝術家Nueng。她在劇中展現出成熟女性的極致魅力，與搭檔Yoko的精彩火花引發全球追劇熱潮，影片還在YouTube累計播放量破億。這部作品不僅讓她收獲「泰國最帥女生」、「冷豔御姐」等美名，更讓她走出泰國，在全亞洲累積了爆炸性的人氣，成功轉型為跨國界的演技派演員。