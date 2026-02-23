我是廣告 請繼續往下閱讀

▲I.O.I出道後擁有高人氣。（圖／X@아이오아이(I.O.I)@ioi_official_）

韓國限定女團I.O.I確定5月合體回歸！Swing娛樂今（23）日宣布：「I.O.I（林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、金素慧、俞璉靜、磪有情、金度延、全昭彌）將於5月回歸，目前正積極準備全新專輯。」雖缺少了康美娜、周潔瓊兩位成員，不過距離2017年團體活動結束至今已過9年，重啟合體計畫，因此消息一出仍然立即引爆粉絲熱烈討論。I.O.I於2016年透過PRODUCE 101第一季誕生，為11人期間限定女團，由林娜榮、俞璉靜、康美娜、周潔瓊、鄭彩娟、全昭彌、金世正、金請夏、磪有情、金素慧與金度延組成，同年5月出道後迅速爆紅，接連推出〈Whatta Man〉、〈Very Very Very〉等熱門歌曲，在韓國歌壇掀起強烈話題，2017年1月完成最後一場演唱會後，結束團體活動，為一代選秀傳奇畫下句點。I.O.I解散後，成員各自發展，有人SOLO出道發片，有人專注戲劇領域，也有人加入新團體活動，如gu9udan、宇宙少女、Weki Meki等，多年來，I.O.I合體的呼聲從未間斷，事實上，成員們在訪問中多次提到希望能再度聚首，2019年也曾推動除全昭彌與俞璉靜之外的9人回歸計畫，卻因行程協調問題最終告吹，讓粉絲惋惜不已。此次適逢出道10週年，經過長時間討論與協調，終於促成再度合體，不過，康美娜與周潔瓊因工作安排無法參與，將以9人體制回歸。根據了解，康美娜目前以演員身分活躍，新作品拍攝與宣傳行程撞期，因此缺席本次企劃，雖然未能全員到齊略顯遺憾，但對粉絲而言，時隔近9年的重逢已別具意義。