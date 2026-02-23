我是廣告 請繼續往下閱讀

▲捷克正職消防隊員的先發投手Daniel Padysak，連續投出多顆150公里的速球。（圖／記者林柏年攝）

備戰2026年世界棒球經典賽(WBC)，捷克國家隊連續兩天熱身賽與日本職棒千葉羅德海洋二軍交手。繼昨天捷克隊以4：3贏球後，今(23)日雙方上演了一場極致的投手戰。儘管捷克隊團隊打線遭到封鎖僅敲出1支安打，但投手群展現強大韌性，5名投手輪番上陣合計僅失1分，終場雙方就以1：1握手言和，捷克隊連兩戰面對日職球隊皆未嘗敗績。羅德隊今日推出年輕好手森遼大朗掛帥先發，他曾在本月11日於石垣島面對樂天桃猿二軍的交流賽中，繳出中繼3局無失分的優異表現。今日他延續火燙狀態，在先發的3局任內，未讓捷克隊擊出任何安打，並狂飆3次三振，完美封鎖對手打線。面對羅德隊全場派出的4任投手，捷克隊把握住極少的進攻機會。4局上，羅德換上第2任投手高橋快秀，捷克隊開路先鋒普羅科普(Milan Prokop)一上場就大棒一揮，擊出深遠的三壘安打，這也是捷克隊全場唯一的一支安打。隨後，擁有大聯盟資歷的瓦夫拉(Terrin Vavra)擊出內野滾地球，成功護送隊友回到本壘，幫助捷克隊先馳得點。落後的羅德隊在5局下展開反撲，靠著老將角中勝也與谷村剛的接連安打，成功將比數扳平為1：1平手。值得一提的是，捷克隊此役的先發投手，正是先前對戰中國隊時投出4局無安打無失分的帕沙克(Daniel Padysak)。他今日主投1局無失分順利完成任務，後續接替的4任投手合計也僅丟掉1分。儘管全場捷克投手群僅送出2次三振，但優異的危機處理能力讓他們成功守住和局，向世界宣告捷克棒球的實力不容小覷。