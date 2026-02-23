2026年元宵節落在3月3日，是祭拜天官大帝祈福的重要日子。命理專家柯柏成表示，祭拜宜於子時或清晨，在戶外設案，供品以鮮花、清茶、水果、六齋或十二齋及天公金為主。上元節同時為補財庫吉日，可至廟宇或戶外設桌進行儀式。當天食用元宵、發糕與年糕象徵圓滿與發達，並留意避免爭吵、剪髮、借錢等禁忌，以求來年順遂添福。《NOWNEWS今日新聞》整理元宵節拜拜、補財庫、開運、禁忌懶人包，提供給讀者一次看完。

本文重點摘要

2026元宵節：元宵節為什麼要拜拜？
2026元宵節：元宵節拜拜供品、流程
2026元宵節：元宵節補財庫流程、地點
2026元宵節：元宵節吃3物開運
2026元宵節：元宵節10大禁忌

🟡元宵節為什麼要拜拜？

元宵節適逢天官大帝聖誕。民間信仰中的三官大帝，分別為天官、地官與水官；相傳古代聖王堯、舜、禹在道教體系中對應為三官神格。天官主賜福、地官主赦罪、水官主解厄，因此元宵節被認為是向天官祈福、補財庫的最佳時機。

▲元宵節正月初十五是天官大帝聖誕，也是補財庫的時機點。（圖／486提供）
🟡元宵節怎麼拜？供品、流程一次看

📌祭拜時間

元宵節多從正月十四子時開始，建議子時（23時至1時）最佳，或清晨祭拜也可。

📌祭拜地點

必須在戶外或門口，可直接看見天空的地方，不可在室內或陽台遮蔽處。

📌供品準備

1.鮮花一對

象徵「發」，如劍蘭、銀柳、百合。

2.清茶三杯

代表三才（天、地、人）。

3.水果

單數為佳，數量3、5、6、12皆可，最好選擇新鮮完整的水果。

建議可用吉祥水果如橘子／椪柑（大吉大利）、蘋果（平安）、鳳梨（旺來）、香蕉（招財）、整串葡萄（多子多孫）等。

不可使用芭樂、番茄、釋迦、切開或腐壞水果。

▲元宵節供品水果可選橘子／椪柑、蘋果、鳳梨、香蕉、整串葡萄等。（圖／楊登嵙提供）
4.齋菜

六齋：任選六樣乾貨素菜，象徵六六大順

十二齋：如金針、木耳、香菇、桂圓、花生、豆類、海帶、芋頭、麵線，更顯隆重，代表圓滿。

5.糕餅類

年糕／甜粿：步步高升

發糕（要開花）：發財發達

壽桃、紅龜粿：長壽福氣

6.麵線（綁紅紙）：象徵長壽

7.金紙

必備天公金，可搭配壽金、刈金、福金。禁用銀紙；減碳時代可少量，心誠為重。

📌元宵節祭拜流程

1.整齊擺設供品。

2.點燭。

3.第一次敬茶。

4.全家面向天空虔誠祭拜上香。

5.香燒3分之1時，第二次敬茶。

6.香燒3分之2時，擲筊後燒天公金。

7.第三次敬酒。

8.擲筊確認後即可撤供。

▲元宵節祭拜時間宜於子時或清晨。（圖／記者李政龍攝）
🟡元宵節快補財庫！流程、地點一次看

上元（元宵）、中元、下元是一年三大補庫吉日，建議可到財神廟或供奉天官大帝、三官大帝廟宇補財庫。若要在家中進行儀式，則需在戶外設桌。

📌補財庫流程

1.淨身靜心（忌葷食）。

2.擺供品、疏文放明顯處。

3.點香稟告（報姓名、生辰、住址）。

4.香過半時先燒疏文，再燒補財庫金紙。

5.捐香油錢或布施（財出財入）。

🟡元宵節開運祕招！吃3物添好運、招財運

有餡元宵：象徵圓滿、團圓、財庫圓融。

發糕：象徵發財。

年糕：象徵步步高升。祭拜後食用，代表把福氣吃進肚裡。

▲元宵和冬至吃的湯圓有所不同，元宵因為是由餡料沾粉滾出來，所以必有餡料，並以較硬不易鬆散的甜餡為主。（圖／NOWNEWS資料照）
🟡元宵節10大禁忌

1.忌爭吵、忌孩童哭鬧，以免影響新年和氣。

2.忌剪髮、洗頭，「髮」諧音「發」，恐沖掉財運。

3.忌借錢，以免財氣外流。

4.忌殺生見血，天官聖誕宜心存慈悲。

5.忌米缸見底，應補滿象徵衣食無缺。

6.忌穿破衣，宜著整潔喜氣服飾。

7.忌口出惡言，多說吉祥話。

8.家中避免昏暗，燈火通明象徵光明順遂。

9.不宜搬家，以免「搬走福氣」。

10.燈籠避免正對鏡子，傳統認為易生陰煞。

資料來源：命理專家柯柏成

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
