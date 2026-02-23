我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白冰冰（中）帶領子弟兵「Give ME Five」熱舞創下3.71收視。（圖／民視提供）

▲賴慧如（如圖）表演空中特技「御馬凌空」收視達到4.39。（圖／民視提供）

▲《民視第一發發發》獨家運用AI科技「復活」豬哥亮（右）收視高達3.6。（圖／民視提供）

2026《民視第一發發發》除夕特別節目由陳美鳳、白冰冰、胡瓜帶領，陽帆、侯怡君、賴慧如、籃籃、郭忠祐齊聚同歡，今（23）日電視收視率出爐，該節目時段奪下全國收視排行榜第一名3.71，總收視人口252萬人，最高收視落在賴慧如表演空中特技「御馬凌空」有4.39，全場及電視機前觀眾目不轉睛。《民視第一發發發》除夕特別節目當晚7點開播，由陳美鳳帶領下，白冰冰、胡瓜、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、浩子、賴慧如、籃籃、郭忠祐、梁赫群、嚴立婷、黃豪平及百位藝人齊聚同歡除夕夜。當中「舞蹈PK單元」奪下全國收視排行榜第一名3.71，6個小時平均收視2.37，25歲至49歲收視1.99，成功占領年輕族群，總收視人口252萬人，最高收視落在賴慧如表演空中特技「御馬凌空」來到4.39。此外，民視創新領先宣告科技時代來臨，除夕夜獨家運用AI科技「復活」豬哥亮收視高達3.6，民視與最熟悉豬哥亮的大兒子謝順福合作，以秀場服裝扮演豬哥亮，Ai科技完美重現豬哥亮風采，融合傳承與創新讓年輕人重新認識祂。萬眾矚目的陳美鳳與畢書盡合體演出也創下3.99的高收視，俊男美女組合讓網友熱烈討論除夕夜「最養眼美容組合」；白冰冰帶來網友敲碗「TWICE 台灣冰」表演，帶領子弟兵「Give ME Five」熱舞創下3.71收視，話題絡繹不絕。