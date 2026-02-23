記憶體、CPU等零組件漲勢未歇，消費者怕更貴，反而替PC品牌帶來急單潮，宏碁1月營收年增39.8%，董事長陳俊聖今受訪直言，近期零組件價格上揚已推升終端售價壓力，至於這種急單能撐多久，他坦言很難判斷。

陳俊聖指出，儲存與記憶體近期漲幅動輒50%到100%，品牌廠勢必反映在售價上。預期記憶體供應吃緊的影響可能延續到年中，下半年是否緩解還得看供需變化；不過包括海力士、三星、美光等大廠都在加快擴產，缺口有機會逐步收斂。

先前傳出可能向中國供應鏈採購記憶體等零組件，陳俊聖表示宏碁態度開放，但實務上中國供應商往往優先供給中國品牌，想買也不一定買得到。

市調單位預估，今年PC總銷量可能下滑6%到9%，但平均售價會明顯走高，換算下來整體銷售金額仍有機會成長。

美國關稅政策變動頻繁，陳俊聖表示，宏碁輸美產品的供應鏈已逐步由中國轉往越南、泰國等地，因此衝擊相對有限。

