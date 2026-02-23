我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨參選高雄市左營、楠梓區市議員的黃偵琳，去年（2025年）1月底發生酒駕肇事，近日遭法院依公共危險罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金，並併科罰金5000元。對此，黃偵琳在臉書發布聲明公開致歉，坦承「我確實做錯了」，並強調將深刻反省，承諾未來將長期投入反酒駕志工宣導，以實際行動補回大眾信任。檢方指出，2025年1月28日深夜11點左右，黃偵琳在高雄市三民區自立一路的朋友住處飲酒，結束後，隔日凌晨2點20分騎機車行經三民區嫩江街與遼寧二街口時，不慎與另一名騎士楊女發生擦撞，導致對方受傷，儘管楊女事後並未針對傷害部分提告，但警方獲報到場處理交通事故時，依法對黃偵琳進行酒精濃度測試，測得結果達每公升0.33毫克，已明顯超過法定標準。因此，警方將黃偵琳依刑法公共危險罪嫌移送法辦。判決指出，當警方前往醫院處理時，黃偵琳在場並承認自己是肇事者，符合部分自首的描述，但這裡的「承認肇事」僅代表黃偵琳承認發生了車禍碰撞。針對「酒後駕車」這項公共危險罪行，黃偵琳在警方進行酒精濃度測試之前，並未主動交代酒駕事實。因此，屬於「自白」而非「自首」，無法適用減刑規定。最終，法院依公共危險罪判處她徒刑2月，得易科罰金，併科罰金5000元。針對酒駕事件，黃偵琳在臉書發文坦承「我確實做錯了」，她表示「相關司法程序我都依法面對，該承擔的法律責任我沒有逃避。我也已和當事人達成和解、完成必要處理，並表達歉意與關懷」。黃偵琳進一步說明「酒後駕駛不需要被包裝，也不值得被淡化。不管理由是什麼、距離多短、我自己覺得多清醒，我明白只要上路，就是把風險丟給所有用路人。這不是一句『我當時以為可以』就能帶過的事。但我更清楚，法律責任之外，還有公共責任。身為希望爭取公共託付的人，我本該把標準放得更高，卻在公共安全的底線上失守。讓社會失望，也讓支持我的人為難，我向大家道歉」。黃偵琳坦言「我知道，道歉不能只停在文字。事件發生後，我對酒精與駕駛採取零容忍。只要當天有任何行程，我一律不飲酒。只要涉及飲酒場合，當天絕不自行駕駛，交通由團隊統一安排代駕或叫車，並留存紀錄。我也會把這次錯誤轉成向善的行動。我會長期投入反酒駕的志工宣導，未來在節慶圖卡上也會強化反酒駕的警語，行程中若有致詞也會提醒大家要平安回家」。最後，黃偵琳強調「信任只能靠時間跟行動，一點一滴補回來。該承擔的，我承擔到底。該改的，我改到位。公共安全不是口號，是底線。往後我會用實際作為，把自己重新拉回這條底線之後」。