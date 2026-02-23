我是廣告 請繼續往下閱讀

歌手品冠今（23）日出席凱沃集團開工活動，透露今年第一次帶著岳父、岳母回到馬來西亞過年，被問到這趟孝親之旅花多少錢？他笑回：「說這有點俗氣。」透露來回都坐商務艙，再加上紅包粗估超過50萬台幣。另外，品冠也自曝在當地有3間房產，其中一間大概50坪、花費千萬購入，直言馬來西亞的房價是台北的四分之一，在當地置產全是為了父母，相當孝順。品冠非常用心準備這趟孝親之旅，不僅來回都坐商務艙，還招待一家人吃吃喝喝，加上紅包錢粗估花費50萬。另外品冠也透露兩年前父母原本住在老家，之後搬到大樓，原本打算將出租的房子空出來，與太太商量後，決定讓長輩住進自己購置的房產，透露該房約50坪，總價1千多萬元台幣，表示：「大概是台北房價的四分之一。」被問到馬來西亞有幾間房產？品冠低調表示有3間，強調在當地買房都是為了父母，他曾在市區購入約百坪的房子，但因父母熟悉舊環境、寧可住老房，最後放棄說服他們，尊重長輩的想法。此外，品冠在2024年遭醫師娘裘叡翎指控投資詐騙，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名，經台北地檢署調查後，2日處分兩人皆不起訴。談及此事，品冠表示：「對我來說這事翻篇了。」至於後續就交給律師處理，直言「新的一年不想為這事情煩心、困在情緒裡」。▲品冠（如圖）2024年捲入詐騙官司，經台北地檢署調查後，獲不起訴處分。今日談及此事他表示：「對我來說這事翻篇了。」（圖／記者吳翊緁攝影）即將迎來54歲的品冠，今日也提前慶生，他許下生日願望，「祝大家新年都能平安幸福，幸運發大財」，另外也希望今年的新歌、巡演計畫都能圓滿進行，能夠再回到台北開唱。