民進黨正為2026年九合一選舉提前卡位，多數縣市首長人選已陸續拍板；相較之下，國民黨在部分關鍵縣市卻仍陷入人選難產與內部角力，像是台中市與新竹縣等地，甚至傳出整合不順、暗潮洶湧，選戰尚未正式開打，藍營內部火藥味卻已提前升溫。對此，前國民黨立委林為洲認為，這正是「大罷免大勝利」的後遺症，2026恐迎來大輸的局面。林為洲今（23）日在臉書發文直言，國民黨在去年大罷免以「32比0」壓倒性勝出後，一時大喜過望，黨內有人就信心超磅，認為只要取得提名，西瓜如己也能當選無疑。林為洲進一步指出，在這樣情境下，明明知道自己是二軍，甚至是三軍，還是拼命搶出頭，但自己是二軍、三軍，又要如何取代一軍，獲得提名呢？「改變初選常規、拖延初選時程、扭曲初選程序，以達到二、三軍變一軍的目的！」林為洲強調，這就是目前台中市、新竹縣的狀況。2025大罷免大贏，2026卻可能大輸，真應驗了：「福兮禍所伏，禍兮福所倚」的至理名言。