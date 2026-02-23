我是廣告 請繼續往下閱讀

清明掃墓將至，為強化公墓安全與防災整備，台中市政府啟動「公墓墓道優化專案」，投入375萬元經費，整平空墓並拓寬約9,000平方公尺的墓道，將閒置空間轉化為具備會車、臨停及救災功能的多用途安全區域。民政局長吳世瑋表示，市府以民眾安全與防災效率為優先，透過土地活化擴大道路與防災腹地，全面提升通行與救災應變量能，讓市民祭祖更安心。吳世瑋指出，傳統公墓墓道多半狹窄彎曲且兩側雜草叢生，不僅影響景觀、增加民眾步行風險，更限制消防車及救災人員進出。為此，市府優先針對全市11處曾發生火災或亟需改善的公墓進行整建，拓寬兩側已起掘的空墓區。此舉解決了公墓過去「無路可停、無地可迴」的救災瓶頸，讓車輛能順利會車與迴轉，並預留緊急通行動線，大幅提升防災韌性。台中市生命禮儀管理處表示，此次優化範圍涵蓋大肚、南屯、北屯、西屯、沙鹿、外埔及大甲等區共11處公墓。新闢的9,000平方公尺空間，除供車輛使用外，也可作為消防駐點及滅火水袋放置處，方便祭祀民眾即時取用，有效縮短火警應變時間。此外，在環保配套方面，市府持續推動「紙錢集中燒」及「以功代金」。全市149處公墓目前已設有197處紙錢集中區，今年預計再增設42處，鼓勵民眾減少焚燒紙錢或以善行替代，降低空污與用火風險。生管處強調，相關工程將於今年清明節前陸續完工，期盼達成「防災到位、掃墓安全、交通順暢」三大目標，也呼籲市民多利用整建完成的墓道空間，共同守護公墓安全。