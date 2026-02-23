我是廣告 請繼續往下閱讀

保瑞藥業今（23）日宣布旗下CDMO網絡中的中壢廠，經台北關核准登記為保稅工廠。保瑞資深副總經理張振棠表示，保瑞的CDMO業務以外銷出口訂單為主，有助於提升國際製藥客戶對保瑞台灣與北美雙邊布局委外量產網絡的信心與評價。保稅工廠是經海關核准設立、由海關監管的生產製造場所，主要讓企業得以將原料、零組件或半成品在「暫免課徵關稅與相關進口稅費」的條件下進口入廠，於廠內進行加工、裝配、檢驗或修理後，再以出口為主（或依規定申請內銷）；透過稅負遞延與通關便利，企業可降低資金占用、提升供應鏈周轉效率，並強化外銷接單與國際競爭力。保瑞中壢廠升格保稅工廠揭牌儀式儀式，今日由該關許志仁副關務長率員與保瑞財務長王錦菊、資深副總經理張振棠共同主持揭牌儀式。張振棠表示，保瑞的CDMO業務以外銷出口訂單為主，對於準時、足量且穩定交付有著高度紀律要求，隨著中壢廠的在手訂單規模逐步攀升，中壢與竹南兩廠同屬保稅生產，將可在裝櫃與出貨排程上更具彈性跨廠協同，不僅有助於降低物流瓶頸與等待時間，也能提升整體供應鏈的反應速度。日前保瑞位於北美的數個廠區亦與國際重點客戶完成為期五年、總額2.5億美元的全球製造合約續約，保瑞將依合約提供一站式製造服務，合約涵蓋超過20組已商業化產品線、逾335項個別產品，適應症橫跨HIV、瘧疾、肺炎、寄生蟲感染、憂鬱症、偏頭痛，以及疼痛、青春痘、濕疹與乾癬等皮膚科疾病，確保上述關鍵藥品能穩定供應全球患者。保瑞數個北美廠區近年來持續擴充技術能力並拓展客戶組合，已發展為多家國際大型製藥公司的策略性製造夥伴。透過對彈性製造技術的精準投資，北美廠區共服務超過60家客戶、推進132項產品的商業化，並完成逾3600批之專案與開發生產，落實為全球藥品提供高品質、符合cGMP標準製造服務的任務。此合約主要於加拿大廠及美國口服製劑產線生產；保瑞表示，著眼於部分產品的劑型特殊、技術需求複雜，不排除合約持續增量的可能性。