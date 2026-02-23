我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧以恩（如圖）對於分手原因與細節不願多談。（圖／記者吳翊緁攝影）

AcQUA源少年成員黃莑茗2023年被週刊拍到和同公司女星盧以恩在家中約會，戀情曝光後小倆口一舉一動備受關注，當時黃莑茗被問到戀情回應：「請大家給我們空間。」今（23）日盧以恩出席凱渥開工活動，受訪時表示和黃莑茗已經分手，詳細內容則不願多談，而黃莑茗之後受訪時也證實單身，吐露心情：「2025是蠻難過的一年，希望2026會更好。」並透露雙方見面不會尷尬，剛還幫女方拿麥克風。此外，黃莑茗還拋出另一個震撼彈，宣布成員須弘道因課業因素退團，未來將不參與團體活動。今（23）日盧以恩出席凱渥開工活動，受訪時鬆口兩人已經分手，但對於分手原因與細節不願多談，僅表示相關問題由男方回應。而與她同公司的黃莑茗也與團員林毓家、盧佾暘一同現身開工活動。被問到分手一事，他坦言：「我自己是覺得2025年是滿難過的一年，希望2026會越來越好。」至於是誰先提分手？他立刻表示：「這個我好說嗎？你們再問她，我現在單身。」除此之外，黃莑茗也拋出震撼彈，透露成員須弘道因課業因素，未來將暫別團體活動，「弘道今年以後就不會跟團體一起了」，透露去年跟大家討論後決定以學業為主，而他也尊重對方想法，「他有想做的事我們都祝福」。