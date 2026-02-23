美國最高法院20日裁決美國總統川普（Donald Trump）引用「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收的全球性關稅違法，不過，美國海關與邊境保護局今（23）日才發出聲明，正式宣布將自美東時間24日凌晨0時01分起，停止徵收被最高法院裁決違法的相關關稅。值得注意的是，川普在最高法院裁決出爐後，立即宣布依據1974年《貿易法》第122條，對全球所有進口商品徵收15％關稅，開徵時間恰好就是24日，與停徵時間無縫接軌。
根據《路透社》報導，美國海關與邊境保護局透過貨物系統訊息服務（CSMS）向托運業者發布通知，稱自24日週二起，將停用所有與川普政府先前依據IEEPA所發命令相關的關稅代碼。
停止徵收IEEPA關稅的時間點，正巧就是川普聲稱根據《貿易法》第122條授權，對全球商品課徵新15％關稅措施的開徵日。美國海關與邊境保護局並未說明，為何在最高法院裁決出爐後，被判定違法的關稅並未立即失效，而是持續在入境口岸又徵收了3天。通知中也未提及任何有關進口業者是否可能獲得退款的資訊。
但通知中強調，停止徵收IEEPA關稅不影響川普政府依據其他法律所課徵的關稅，包括依據《232條款》國家安全法規與《301條款》不公平貿易法規所實施的相關關稅。「之後將視情況透過CSMS訊息，向貿易界提供進一步指引」，美國海關與邊境保護局補充表示。
根據賓州大學華頓商學院預算模型（Penn-Wharton Budget Model）經濟學家的估算，最高法院的裁決可能將使美國財政部必須退還高達1750億美元的關稅收入。
