美國最高法院裁定美國總統川普（Donald Trump）所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模對等關稅措施「違憲」，然而不到24小時，川普宣布對全球課徵10%暫時性關稅，21日又宣布將提高至15%。對此，前立委蔡正元22日在臉書開罵賴政府，唯獨對前行政院副院長施俊吉予以盛讚，稱他為「出淤泥的蓮花」蔡正元22日在臉書發文指出，施俊吉事前一再呼籲賴清德和行政院副院長鄭麗君，與美國的貿易關稅談判等待美國最高法院的裁定後再說，不要急急忙忙簽協議，無奈賴清德和鄭麗君就是不聽，「而且一意孤行非把自己送上床，讓川普政府白嫖不可！」蔡正元痛批，川普關稅被美國最高法院封殺後，還開記者會特別提說，他搞的對等關稅至少，搞到讓台灣自己送上台積電，和5000億美元，「川普的說詞證實，賴清德和鄭麗君讓台灣，陪了夫人又折兵，被白嫖還要倒貼送嫖客大紅包，真是讓台灣蒙羞到家了」。蔡正元指出，施俊吉是蔡英文的財經官員，幾乎是整個民進黨圈子內，比較抬得出來的經濟學家，「不像現在台經院和中經院，那些姓張的和姓連的，即使辱沒自己的三流學位，也要拍賴清德和鄭麗君的馬屁，相較之下，施俊吉可說是出淤泥的蓮花」。