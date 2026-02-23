我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（23）日在馬年第一天開紅盤，上漲57.31點，報33663.02點，午盤成功站上34000點關卡，盤中一度創下歷史新高點，飆上34212.38點，但指數在衝高後急速回落，失守34000點關卡，終場收33773.26點，上漲167.55點。台積電則收黑，下跌15元報收1900元。權值股收盤漲跌不一，台積電下跌15元，報收1900元；鴻海上漲1.5元，報收228.5元；台達電上漲45元，報收1305元；廣達下跌2.5元，報收283.5元；聯發科下跌60元，報收1795元；富邦金上漲0.5元，報收95.7元。盤面上，今日盤勢由 AI 及半導體族群領軍開高，但午盤後漲勢收斂。台積電台積電盤中一度創下1935元新天價，但終場仍由紅翻黑；鴻海以228.5元作收，收漲1.5元，表現相對穩健；聯發科則以1795元作收，下跌60元，受資金輪動影響，跌幅較大。而觀察強勢族群，馬年載板三雄與PCB相關個股展現極強補漲力道，族群幾乎全數亮燈。載板三雄欣興、南電、景碩全數強攻漲停。PCB族群臻鼎-KY、華通、富喬也全數鎖住漲停。由於市場傳出記憶體轉向賣方市場及SK海力士漲價訊息，加上台、美、日三方合力打造下世代AI記憶體的題材，帶動族群噴發。華邦電盤中一度亮燈漲停，收盤大漲逾9%，旺宏盤中也觸及漲停，南亞科漲幅也近4%。力積電今日盤中一度來到68.9元高點，收盤大漲逾6%。金融股則在今日發揮了顯著的撐盤作用，特別是銀行股與金控股。台新新光金大漲超過5%；彰銀受到元月營收大增及外資買盤激勵，盤中強漲逾4%。中信金上漲逾3%，兆豐金也有2%以上的漲幅。台股今日漲幅前十排名分別為九豪、奇鈦科、工信、茂迪、永光、中砂、華星光、三集瑞-KY、熙特爾-創、致茂。成交量前十排名則為凱基台灣TOP50、友達、群創、力積電、元大台灣50、旺宏、台新新光金、華邦電、凱基金、群益台灣精選高息。