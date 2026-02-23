我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨參選人柯志恩初一至初六拜廟參香總共大約14場。（圖／立委柯志恩辦公室提供)

▲ 賴瑞隆春節拜廟行程與市長陳其邁以及立委邱議瑩、許智傑等人合體，展現綠營的整合態勢。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

▲ 賴瑞隆春節拜廟行程與市長陳其邁以及立委邱議瑩、許智傑、林岱樺等人合體，互動氣氛熱烈。(圖／立委賴瑞隆辦公室提供)

隨著2026年高雄市長選舉逐步升溫，藍綠兩大陣營參選人春節的拜廟行程也引發關注。民進黨參選人賴瑞隆於初一至初六走訪近50間廟宇，遍佈大高雄各區，密度之高，被地方形容為「鐵人等級」。相較之下，國民黨參選人柯志恩拜廟參香總共大約14場。從公開行程觀察，賴瑞隆自除夕前便提前啟動拜廟，而在初一即安排8場、初二9場、初三5場、初四7場、初五8場、初六更一口氣跑10場，總共47場。以初六當天為例，賴瑞隆自三民區三鳳宮起跑，在立委李昆澤、議長康裕成及多位跨黨派市議員陪同下，連續走訪5間廟宇，中午再與中職會長蔡其昌合體發送紅包，而立委李柏毅及多位議員也出席支持；下午轉往鼓山、鳳山、仁武。值得注意的是，五甲龍成宮的行程除立委許智傑外，在地跨派系的黨籍議員全數到齊；且現場排隊領取紅包的民眾綿延不絕，不少市民主動合影簽名，甚至有多位年輕朋友拿出自製應援小卡贈送賴瑞隆，展現出不同世代的互動熱度。反觀柯志恩春節期間同樣安排拜廟走春，初一5場、初二4場、初三3場，隨後休息兩日，初六再拜2場，合計大約14場。一名在地議員指出，對高雄人而言，在春節期間至廟宇祈福是非常重要的傳統。賴瑞隆透過高密度、長時間的鐵人行程，成功提高返鄉過節北漂族與在地選民的能見度，也展現對地方脈絡的熟悉度。相較之下，柯志恩較為選擇性的拜廟行程，容易被地方解讀為「到此一遊」，在誠意上形成對比。此外，賴瑞隆的拜廟行程更與市長陳其邁高度同框，更被視為傳承接棒的意味。除了總統賴清德、副總統蕭美琴於年節行程中現身高雄，立委邱議瑩、林岱樺、許智傑等人也陸續合體，互動氣氛熱烈，展現綠營的整合態勢。相對之下，柯志恩多以個人行程為主，整體呈現單打獨鬥狀態。隨著年節告一段落，2026年的高雄市長選戰也即將全面進入起跑階段。地方人士認為，從拜廟行程的密度、陪同陣容與現場互動，已可初步看出兩位參選人對高雄地方政治生態的掌握程度；「誰比較像是在和高雄人一起過年，市民其實看得很清楚。」