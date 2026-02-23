我是廣告 請繼續往下閱讀

日本東京晴空塔22日晚間發生重大事故，塔內電梯故障急墜停止運作，導致20人受困在電梯內將近6小時，雖然最終全數平安脫困。為何電梯故障的救援工作會進行如此之久，日本電梯維修專家也給出解答。根據富士新聞網報導，22日下午8時15分左右，位於東京墨田區的「東京晴空塔」電梯在距離地面約30公尺處緊急停止，包括2名兒童在內的20名男女被困在電梯內。4部電梯中有2部停止運作。受到電梯故障影響，約1200名在展望台以及其他樓層的遊客無法返回地面，被迫滯留塔中。消防單位進行了長時間的救援行動，直到事發約5個半小時後，大約於凌晨2時左右，被困在電梯內的所有人員才全數獲救，所幸沒有人受傷，也沒有人有更多身體不適的狀況。為何救援耗時這麼久？根據東京晴空塔公關事務局表示，他們將另一部電梯停靠在故障電梯旁，並在兩部電梯之間架設梯子進行救援，乘客在電梯間移動的時間約為17分鐘。東京晴空塔電梯從停止到救出花了約5個半小時，為何救援耗時這麼久？電梯維修專家、日本電梯保養維修協會理事田中陽一指出可能有兩個原因，首先，此次採取的救援方式，必須讓所有電梯停止運作，由於在救援過程中其餘電梯也因安全確認暫停服務，導致展望台一度約1200人滯留，要讓所有人全部疏散下樓耗費了時間。由於晴空塔營運公司原先嘗試重新啟動電梯但失敗，田中陽一提到第二個原因可能在於營運單位將鄰近電梯降至相同高度後，打開雙方側邊緊急逃生門花了點時間，NHK指出，晴空塔營運方在兩座電梯之間約1公尺寬的空隙間架設金屬橋，讓受困民眾跨越至另一部電梯脫困，過程中警消持續以電話安撫民眾，並提供民眾飲食。東京晴空塔連接高度340公尺展望台共有四部電梯，分別命名為「春」、「夏」、「秋」、「冬」，昨日停止運作的為「秋」與「冬」兩部電梯，卡住的則是冬。目前電梯停止的原因尚未查明，警視廳等單位正詳細調查原因。東京晴空塔表示，將對電梯進行全面檢查並實施安全確認，23日臨時休館。已購買預售入場券的顧客，將辦理退款。