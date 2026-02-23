我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院裁定美國總統川普（Donald Trump）所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模對等關稅措施「違憲」，然而川普21日宣布將關稅提高至15%，並再次點名台灣「偷走」美國晶片產業。對此，前立委蔡正元怒轟，「那批整天喊著要維護台灣尊嚴的人，ㄧ個個都成了啞巴，不但不敢反駁，連屁都不敢吭一聲」。蔡正元今（23）日在臉書發文表示，川普在對等關稅大挫敗後，竟然再度胡扯說，台積電和台灣的晶片產業，是從美國偷來的，害英特爾差點倒閉，多虧川普逼台積電和相關廠商出走到美國設廠，他也因此救活英特爾。蔡正元痛批，川普把台灣說成小偷竊賊，公然踐踏台灣人的尊嚴，「那批整天喊著要維護台灣尊嚴的人，ㄧ個個都成了啞巴，不但不敢反駁，連屁都不敢吭一聲」。蔡正元怒轟，「川普賤踏台灣人的尊嚴，那批台灣人也在賤踏自己的尊嚴，根本就是一群自我作賤的貨色」。