中台灣燈會進入最後一週啦！週末想來水湳中央公園賞燈，又怕塞車找沒車位嗎？台中市交通局幫大家準備了最完善的交通接駁方案，讓您輕鬆直達燈區，享受奇幻光影魅力！為因應壓軸週末與 228 連假（2月27日至3月1日）的龐大賞燈人潮，台中市政府交通局已備妥充足的大眾運輸運能。除了平日有 22 條市區公車路線可搭乘外，假日期間更推出「松竹線」與「市府線」2條免費接駁車，串聯捷運及台鐵等大眾運輸場站，呼籲民眾多加利用，輕鬆探索水湳中央公園的光影魅力。交通局長葉昭甫表示，中台灣燈會自 2月15日 開幕以來佳評如潮。由於中央公園周邊停車空間有限，加上活動期間部分道路實施交通管制，為避免民眾因尋找車位影響興致，搭乘大眾運輸是最聰明的選擇。交通局在假日期間（2月27日至3月1日）已規劃充足的免費接駁班次，並將視人流與車潮進行滾動式調度，確保維持穩定的發車頻率。交通局說，燈會周邊共有 22 條市區公車路線（包含綠4、6、8、23、25 等）可供選擇。台中市民若攜帶電子票證或使用市民限定乘車碼，更可享有「雙十公車」優惠搭車 10 公里內免費，超過 10 公里最高也只需 10 元，既便利又省荷包。此外，今年燈會結合了深受歡迎的路況即時影像「鏡頭君」，民眾出發前可先至「2026中台灣燈會即時交通網」查詢即時車況、周邊停車格及接駁車資訊。一機在手即可掌握導航服務，大幅提高賞燈效率。交通局最後提醒，民眾前往會場請配合現場交管人員指揮，遵守交通規範。把握燈會最後展期，多利用免費接駁車及公車路線，不僅省時省力，也能為環保盡一份心力，享受安全又舒適的賞燈之旅。