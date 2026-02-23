我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安芝儇以新北市燈會代言人，現身三重大都會公園。（圖／記者張一笙攝）

紅色旗袍成全場焦點 粉絲熱議「臉圓了」

▲安芝儇（左）與新北市長侯友宜（右）在新北燈會合影留念。（圖／記者張一笙攝）

緋聞風波後狀態絕佳 安芝儇人氣依舊爆棚

▲有粉絲指出，安芝儇身穿旗袍時小腹疑似微凸，不過更多網友表示那是衣服的皺摺導致。（圖／讀者提供）

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊成員安芝儇日前捲入與《換乘戀愛4》爭議男神成百賢的戀情傳聞，引發外界熱議，如今她終於在公開場合現身，昨（22）日安芝儇以新北市燈會代言人身分，出席於三重大都會公園舉辦的點燈活動，與新北市長侯友宜一同揭開燈會序幕，這也是她緋聞傳出後首次站上公開舞台，一舉一動都成為鎂光燈焦點，吸引大量粉絲到場圍觀，現場氣氛熱烈。不過有鐵桿粉絲向記者透露，距離安芝儇上次公開現身後，這次見到她似乎臉變比較圓：「應該是有點幸福肥。」昨晚安芝儇選擇以一襲貼身紅色旗袍亮相，復古剪裁勾勒出曲線比例，在燈光映照下更顯亮眼，整體造型相當搶鏡，紅色系服裝也呼應燈會喜慶氛圍，讓她在人群中格外突出，她一出場便掀起歡呼聲，許多民眾紛紛拿起相機、手機捕捉畫面，對於服裝選擇，她以笑容回應，並親切向四周揮手致意，展現一貫甜美形象。不過除了造型成為話題之外，網路上也出現另一波討論聲浪，有粉絲在社群平台留言指出，安芝儇似乎比年前圓潤一些，臉頰線條更顯飽滿，笑起來多了幾分可愛感。有人打趣表示：「過年吃太好」，也有人笑稱這是戀愛後的「幸福肥」，雖然外界議論紛紛，但更多粉絲認為她氣色不錯，精神狀態佳，整體看來更加自然放鬆。回顧先前的戀情傳聞，安芝儇昨晚並未正面回應細節，而是以工作行程照常推進，低調處理輿論話題，此次公開活動中，她神情輕鬆、互動自然，與市長侯友宜合影時也保持得體微笑，並未受到傳聞影響，從現場粉絲反應來看，安芝儇的支持聲量依舊高漲，粉絲仍然給予熱情應援，顯示人氣並未因緋聞而動搖。事實上，安芝儇來台發展後累積不少支持者，每次公開活動都能吸引關注，此次燈會現身不僅讓戀情傳聞再度升溫，也再次證明她的話題體質，無論是造型選擇、身材變化，或是感情動向，都能引發討論。對於安芝儇所謂「幸福肥」說法，粉絲態度多半偏向玩笑看待，反而認為她現在的模樣更添親和力，未來是否會對感情狀態做出說明，外界仍持續關注。