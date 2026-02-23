我是廣告 請繼續往下閱讀

一、魏嘉賢

二、張峻

三、葉霸老師

四、何啟聖

花蓮縣長徐榛蔚年底將卸任，國民黨預料將由吉安鄉長游淑貞接棒參選，力保花蓮縣版圖，不過無黨籍的花蓮市前市長魏嘉賢22日無預警宣布參選，投下震撼彈。國民黨立院黨團總召傅崐萁與妻子徐榛蔚叱吒花蓮政壇近20年，不過也樹敵不少，魏嘉賢宣布參選，是否能集結所有反傅勢力全力相挺，將是年底選戰關鍵。《NOWNEWS今日新聞》盤點花蓮近來頻現身的反傅代表。魏嘉賢出身政治世家，父親魏東河、母親林珉慧都曾當過縣議員，姐姐魏如薰曾任花蓮市民代表。魏嘉賢是長子，2005年首度參選縣議員就當選，之後轉戰花蓮市長，獲當時的國民黨全力輔選，最終勝選，任滿後，在2022年用無黨籍參選縣議員，仍以第一高票當選。魏嘉賢二哥魏嘉彥和小弟魏鈺晟，也在2022年九合一選舉，分別當選市長及市民代表，一家三兄弟全壘打，創下紀錄。不過魏嘉賢2022年參選議員，未依國民黨內提名辦法違紀參選，當年9月遭國民黨撤銷黨籍。不過事實上，魏嘉賢與傅崐萁間並無特殊恩怨。去年3月，花蓮花崗國中退休老師「葉霸」葉春蓮公開嗆傅崐萁，魏嘉賢在臉書聲援自己的老師，但未批評傅崐萁；去年7月大罷免，魏嘉賢也保持中立，未公開表態支持或反對罷免。即使是這次的參選宣言，魏嘉賢同樣也未對目前的市府團隊有任何批評。只是去年大罷免過後，傳出包括總統府秘書長潘孟安、民進黨秘書長林右昌都曾私訪魏家，盼爭取合作。未來民進黨是否不在花蓮縣提名縣長候選人，轉而暗助魏嘉賢，也有待觀察。相較於魏嘉賢鮮少公開表達對傅崐萁的不滿，花蓮縣議長張峻態度就相當明顯，去年7月更帶頭罷免傅崐萁。張峻與傅崐萁恩怨已久，主因張峻一直認為自己是正藍軍，不像傅崐萁曾加入親民黨，後來又用無黨籍參選，卻打著藍軍旗幟，在地方搶奪地盤，加上2022年，國民黨主席朱立倫以排黑為由，拒絕提名張峻，張峻改用無黨籍參選，並連任議長，更加深了張峻與國民黨間的裂痕。花蓮縣長徐榛蔚2022年連任後，張峻也多次公開批評縣府，讓徐榛蔚備感壓力。張峻去年4月在地方報頭版刊登廣告並與臉書同步，表態支持罷免國民黨籍立委傅崐萁，正式與傅崐萁攤牌。不過最後傅崐萁挺過大罷免，到了去年9月，馬太鞍溪堰塞湖潰壩，下游光復鄉災情慘重，張峻也成了受災戶，但徐榛蔚到光復鄉勘災時，張峻控訴徐走到他家門口時卻選擇視而不見，直接轉身走到隔壁，心裡感動立刻變成冰冷失落。去年10月底，傅崐萁到光復鄉與災民舉行座談會，張峻不滿未受邀，也直接闖進會場，踹翻傅崐萁的桌子。但對於是否參選縣長，張峻迄今仍未鬆口，僅說自己現在勤走基層、服務鄉親，未來若有下一步會再向大家報告。去年3月，傅崐萁在地方舉行問政說明會，曾獲師鐸獎退休老師、綽號「葉霸」的葉春蓮狠嗆傅崐萁是「通匪」，隨後被架離現場，畫面曝光後，不少人對年已八旬的葉霸老師相當同情。去年大罷免期間，葉霸老師也喊話花蓮人返鄉，一起投下罷免票。資深媒體人何啟聖今年年初宣布參選花蓮縣長，但花蓮縣黨部未將他列入初選民調名單，讓他相當不滿，痛批花蓮已被傅崐萁家族把持，到了一月下旬，何啟聖拜會張峻，兩人針對年底選情交換意見，彼此都同意，花蓮已到了改革的時刻。