美食應援開工不憂鬱！福勝亭表示，今（23）日起雙人套餐優惠下殺82折，開運豬排定食搭配鮮嫩炸雞柳定食，還能搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，好康一路吃到228連假。粥大福則有開工限定加菜，單筆消費滿199元「免費送人氣小菜」乙份，招牌滷鴨血或經典麻油粉肝自由2選1，一次掌握吃飽飽。
福勝亭：雙人定食套餐優惠82折！每人200元有找吃到飽
福勝亭表示，開工優惠推出雙人定食套餐82折！2月23日至2月28日，憑活動截圖至全台門市開吃：
◾️「開運豬排定食＋鮮嫩炸雞柳定食」雙人套餐特價399元：附涼拌小菜1份與飲料2杯（原價555元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食」雙人套餐特價399元：附涼拌小菜1份與飲料2杯（原價555元）
雙雙下殺82折、平均每人200元有找，而且定食均附白飯、高麗菜絲、味噌湯、醬菜與蒟蒻飲，其中白飯、高麗菜絲與味噌湯可免費續加吃到飽。
粥大福：消費滿額「免費加菜」2選1！
粥大福表示，開工限定加菜日2月23日至2月26日連續4天，凡單筆消費滿199元「免費送人氣小菜」乙份，可享招牌滷鴨血或經典麻油粉肝（2選1）。
提醒大家，單筆訂單限使用乙次，贈送小菜不得加價換購其他商品，優惠不得併用；內用、外帶適用，店家外送&外送平台不適用；圖片僅供參考，請以實物為主。
資料來源：福勝亭、粥大福
我是廣告 請繼續往下閱讀
福勝亭表示，開工優惠推出雙人定食套餐82折！2月23日至2月28日，憑活動截圖至全台門市開吃：
◾️「開運豬排定食＋鮮嫩炸雞柳定食」雙人套餐特價399元：附涼拌小菜1份與飲料2杯（原價555元）
◾️「開運豬排定食＋和風咖哩雞肉定食」雙人套餐特價399元：附涼拌小菜1份與飲料2杯（原價555元）
雙雙下殺82折、平均每人200元有找，而且定食均附白飯、高麗菜絲、味噌湯、醬菜與蒟蒻飲，其中白飯、高麗菜絲與味噌湯可免費續加吃到飽。
粥大福表示，開工限定加菜日2月23日至2月26日連續4天，凡單筆消費滿199元「免費送人氣小菜」乙份，可享招牌滷鴨血或經典麻油粉肝（2選1）。
提醒大家，單筆訂單限使用乙次，贈送小菜不得加價換購其他商品，優惠不得併用；內用、外帶適用，店家外送&外送平台不適用；圖片僅供參考，請以實物為主。