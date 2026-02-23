我是廣告 請繼續往下閱讀

患者分流發揮效果 衛福部：會密切監測至228後

去年春節連假發生急診壅塞情況，今年衛福部備戰，除了開設假日輕急症中心、挹注16億獎勵醫療院所在春節期間開診，並定時監測相關指標。醫事司今（23）日也公布初步結果，包括過年期間急診就診人次高峰為初二、33082人次；過年期間醫院等待住院人數，初五達高峰1000人次，但皆比去年下降。衛福部為防止急診壅塞重演，今年春節砸16億挹注西醫醫院、急診、基層診所及藥局醫事人力費用予以加成。另外也開設假日輕急症中心、傳染病特別門診等，並於春節期間每日監測7項指標，包括急診每日等待住院人數、急診轉住院暫留急診時間超過48小時案件比率等。而春節後，醫事司也公布春節指標監測初步成果。過年期間急診就診人次高峰為初二、33082人次，較去年45384人次下降27%。醫院等待住院人數，初五達高峰1000人次，較去年1719人次下降41%。以個別醫院來看，台大醫院、林口長庚等待住院人數大部分約50人，初五略為上升；但未出現待床超過百床醫院。急救責任醫院的急診就醫人數高峰為初二，加護病床空床數較去年增加23%。醫事司簡任技正卓琍萍受訪時指出，整體而言，患者分流發揮相當大的效果，以流感為例，就診人次有下降趨勢，可能與春節前強力宣導施打疫苗、此次基層診所開診率上升等都有所影響，這些都是環環相扣的。卓琍萍說，今年假日輕急症中心UCC的開設，讓患者有地方前往就醫，就不會塞在急診，重症的資源會較為充裕。同時，卓琍萍也認為，過年後的上班日需要再消化門診，這部分也會密切關注開工後一週的情況，整體會監測到228連假後。至於UCC的部分，健保署統計，春節9天假期共開診7天，總看診人次為5629人次，其中初一到初三更是每天都突破1000人次。健保署主祕劉林義表示，發燒及呼吸道感染人次為2773人次，約佔5成；其次為腸胃道感染830人次，約占15%；簡單傷口437人次，約占8%；小兒不適也有401人次，約占7%。