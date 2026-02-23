我是廣告 請繼續往下閱讀

一名施姓男子因加重詐欺罪遭判刑3年10月確定，但判決書卻在台中地檢署延宕近5年未執行，直到施男欲出國受阻，才發現案件未啟動執行程序，此案經監察院近日揭露後引發外界質疑司法是否出現漏洞。台中地檢署今（23）日以新聞稿說明，坦承屬行政作業疏漏，並非故意不執行或怠於執行，強調經全面清查後，並無其他類似漏未執行案件。亦將承辦人員核予年終考績乙等處分。中檢指出，本案卷宗龐大，同案被告人數眾多，且各被告判決確定時間不同，卷宗需在期限內檢還法院。承辦人員在業務繁重情況下，僅就同案另一名被告分案執行，卻漏未將施姓受刑人一併處理，導致未及時發出執行命令。檢方強調，此為行政疏失，並非刻意違背法令。事件曝光後，中檢表示已立即查證，並於113年6月6日重新分案、發出執行命令。施姓受刑人隨後於同年7月10日報到入監服刑，相關程序已依法完成。針對外界關切是否存在其他「黑數」案件，中檢指出，已啟動全面清查機制，確認目前並無其他漏未執行案件。至於本案行政缺失，已將承辦人員列入113年度平時考核，並核予年終考績乙等處分。為防止類似情形再度發生，中檢也提出強化內控措施，包括將本案列為內部教育訓練教材，增設執行案件檢核例稿，未來案件歸檔前須經股長及承辦檢察官覆核確認，確保無漏未執行情形後方可歸檔。中檢強調，一向秉持依法行政與嚴謹執行原則，對於影響司法公信力之事件，均即時檢討改進，盼透過制度強化，維護司法威信與社會信賴。