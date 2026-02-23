我是廣告 請繼續往下閱讀

由導演九把刀改編自同名小說的電影《功夫》，在上映後隨即掀起熱議，其號稱砸下3億元打造，卻在各大社群平台湧現海量負評，甚至有影評人直指是他執導生涯中，表現最失色的一部作品。爭議不只停留在口碑與票房，更延燒至資金來源與成本結構，由於該電影是國發基金歷年來針對影視的最大投資1.07億，這也讓粉專「逆風的烏鴉」質疑，究竟錢去了哪裡？根據公開資料，國發基金對《功夫》的投資金額達1.07億元，約占當初募資2.65億元的38%，而這也是歷年來針對影視的最大投資，排名第二的只有4700多萬，還不到《功夫》的一半；再加上文化部國片輔導金3500萬元，以及後續入圍與得獎相關補助1500萬元，政府資金合計超過1.5億元。換言之，帳面募資中有過半來自公部門。逆風的烏鴉指出，在《功夫》上映前後，九把刀曾經發了一篇臉書文，說國發基金給的那1億多不是補助，而是投資，所以「是要還的」。但依其對國發基金投資模式理解，九把刀的說法，其實是模糊焦點，這1億多既然是「投資」而非「貸款」，那就不存在這1億多要不要還的問題，只有當這部電有獲利時，必須依照投資比例，把獲利金額回吐給國發基金的問題。逆風的烏鴉提到，過年期間有一條新聞，說黃立成投資《功夫》這部電影的金額就是3億。所以這是什麼概念？就是說加上政府的錢，九把刀這部電影實收資本就達到了4.57億，於是問題來了，這部電影的成本到底是多少？2.65億？3億？還是4.57億？所謂的成本，錢去了哪裡？恐怕只有電影製作團隊說了算吧。最後，逆風的烏鴉直言，回到問題的本身，電影賺不賺錢對九把刀有沒有差別？當然有差啊！如果帳面上他真的賺了，每賺100元要給國發基金38元耶，賺得越多，給得越多啊。所以募資、製作費好賺，還是靠票房、串流和電視版權好賺呢？