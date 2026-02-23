我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院裁定美國總統川普（Donald Trump）所動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收的大規模對等關稅措施「違憲」，然而川普21日宣布將提高至15%。民進黨立委王義川22日出席活動時表示，台美關稅談到15%，未來訂單會愈來愈多，勞工就可以加班，薪資會變多，夫妻就不會吵架、小孩不鬧脾氣。對此，粉專「政客爽」狠酸，「王義川不只是民進黨桃園市長最佳人選，更是台灣最偉大的經濟專家，感動。」針對台美關稅15％一事，王義川22日到萬華福興宮參香祈福時提表示，相關產業的訂單會愈來愈多，一旦訂單多，勞工就要加班，就有加班費，薪水會更多。有加班費拿回家，夫妻就不會吵架，家庭也會和諧，孩子吵要買這個、那個，手上有錢，也都可以買給孩子。王義川還說，過去家庭即工廠的年代，若能加班大家也很開心，「現在因為《勞基法》的關係，不能一直做，做到身體壞掉」。對此，政客爽今日在臉書發文痛批，照這邏輯，只要全台灣勞工集體住在流水線、每天工作 24 小時，台灣的離婚率肯定降到零、解救少子化問題。政客爽痛批，在民進黨的眼裡，一個「好父母、好對象」的唯一評分標準，就是看他在公司待的時間夠不夠長。政客爽指出，當然，最精彩的部分之一，就是王義川身為立法委員，竟然感嘆「因為《勞基法》都沒辦法一直做」，原來勞基法不是用來保護勞工被操到中風的護身符，而是擋住勞工去「賣命換錢」的攔路虎，如果沒有那幾條討厭的工時上限，台灣勞工現在個個都是億萬富翁。政客爽狠酸，王義川不問為什麼老闆不加薪，反而怪罪法律不讓勞工多加班，邏輯像是「如果你窮，那是因為你加班太少了！」、「王義川不只是民進黨桃園市長最佳人選，更是台灣最偉大的經濟專家，感動」。