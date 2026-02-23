我是廣告 請繼續往下閱讀

高中、國中、小學今(23)日開學，高市警局為防範各類危害校園安全事件發生，全面提升校園安全防護措施，於開學前針對各級學校周邊治安死角增加巡邏密度，盤查徘徊可疑人士，淨化校園周邊環境，並檢視確認各通學路線沿線照明及監視錄影設備保持堪用。開學後由各分局、婦幼警察隊及交通警察大隊協同義交、導護志工等民力於上放學時段在校門口、各個重要路口執行守望、交通疏導勤務，留意逗留或落單的學生，適時提供協助。同時，有鑑於學生在寒假期間容易發生各樣偏差行為，包括深夜在外遊蕩、交友不良、出入不當場所等，開學後，家長仍需注意孩子們在寒假期間所衍生不良問題的延續及影響；高市警局各分局及少年警察隊也藉由機動巡邏或與校方組成校外聯巡的方式，在校園周遭青少年易聚集滋事及出入分子較為複雜之治安顧慮處所，加強臨檢盤查勤務，有效防制不法，防制少年被害事件發生。少年警察隊隊長陳仁正表示，為提供家長放心、學生安心的健康學習環境，除隨時與校方人員保持密切聯繫，協助學校處理突發事件外，並於開學後持續加強辦理「人身安全、反毒、反詐欺、反霸凌」等預防犯罪及校園安全宣導工作，增進教職員及學生危險事件應變知能與技巧，充實危機處理及應變能力。在強化在外賃居學生安全部分，將校外宿舍、學生租屋處所、夜歸路線列入每日巡守重點，提供學生夜間出入安全交通資訊及代叫計程車服務，以維護學生安全。