我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林志穎（如圖）登上《2026超級巨星紅白藝能大賞》創造收視最高點。（圖／台視提供）

《2026紅白大賞》收視出爐！林志穎唱跳奪最高3.31

▲▼King&Prince（上圖）、&TEAM（下圖）來台演出人氣爆棚。（圖／台視提供）

除夕特別節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》，集結林志穎、King&Prince、&TEAM、蘇慧倫及八三夭多組亮眼卡司，陪伴觀眾迎接農曆新年，全體平均收視1.90，其中15-44歲收視1.96跟20-49歲收視1.98，總收視人口為272萬2千人，官方網路平台點閱數（統計至23日上午9時止）已累積309萬人次觀看，當中林志穎經典神曲連發，並攜手新生代男團FEniX、F.F.O、U:NUS與笨港國小合唱團共演，成為收視高點3.31。《2026超級巨星紅白藝能大賞》集結林志穎、King&Prince、&TEAM、蘇慧倫及八三夭多組亮眼卡司，全體平均收視1.90，其中15-44歲收視1.96跟20-49歲收視1.98，晚間9時20-34歲女性分段收視也達到4.2，總收視人口為272萬2千人，官方網路平台點閱數（統計至23日上午9時止）已累積309萬人次觀看，話題與聲量無人能敵。收視最高3.31落在林志穎經典神曲連發，攜手新生代男團FEniX、F.F.O、U:NUS與笨港國小合唱團共演，成為節目最高潮，而次高點3.11為聚集蕭煌奇、許富凱、龍千玉、黃妃的紅白擔擔麵台語劇，第三高收視2.98則是人氣搖滾樂團八三夭與全球組合&TEAM成員NICHOLAS驚喜合作〈想見你想見你想見你〉，全場氣氛High翻天！而節目播出後亦在網路掀起熱烈討論，24小時內網路熱度持續升溫，Google搜尋趨勢中「紅白藝能大賞2026」、「林志穎」、「蘇慧倫」等關鍵字搜尋量均突破2萬，影音平台方面也不惶多讓，截至今日統計，在YouTube粉絲熱推榜前100名中，新生代人氣男團FEniX的帥氣舞台登上第18名、全球組合&TEAM帥度爆表的演出排名第27名、黃偉晉與Feng Ze 邱鋒澤的深情合作也登上第80名。此外，林志穎、King&Prince、八三夭與&TEAM NICHOLAS的表演片段，以及FEniX的Fancam也進入音樂類別熱推榜中，顯示節目播出後，觀眾關注與討論居高不下，在社群平台Threads上更有許多網友大讚運鏡與歌詞字幕設計：「運鏡真的很用心，好看到哭！」、「紅白字幕不管是韓文還是日文字體，都超可愛又超帥氣！」、「每首歌詞上的樣式都不一樣，好喜歡！」、「紅白太精彩了！」