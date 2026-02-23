我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（23）日於總統府召集五院院長茶敘，會後立法院長韓國瑜表示，總統賴清德欣然答應願意赴立法院國情報告，並接受統問統答。對此，民眾黨團認為，期許賴總統能秉持誠信、履行承諾，體現責任政治的精神，除應就國人高度關切之軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題，提出具體且深入的報告，並清楚說明何以總統竟違反《憲法》義務，拒絕公布立法院三讀通過之法律。民眾黨團今聲明指出，針對韓國瑜院長於茶敘正式邀請賴清德總統親自蒞臨國會，向立法委員及全體國民進行國情報告，台灣民眾黨立法院黨團重申：本黨團早已提出相關議案，一再敦促賴總統履行其選前對國人的承諾，主動向最高民意機關負責，落實憲政權責之核心價值。民眾黨提出，如今賴總統既已表態接受邀請，本黨團亦期許賴總統能秉持誠信、履行承諾，體現責任政治的精神。面對日益嚴峻的國際情勢與內政挑戰，總統應就國人高度關切之軍購預算透明化、台美貿易暨關稅協定等重大國政議題，提出具體且深入的報告，並清楚說明何以總統竟違反《憲法》義務，拒絕公布立法院三讀通過之法律。民眾黨也要求，有關報告之具體形式，本黨認為按現行《立法院職權行使法》之軌道，交由黨團協商決定。無論是「統問統答」或「依序回答」，核心目標皆應「實問實答」才能達到實質透明且具意義的國情報告功能，破除形式主義，真正與民意接軌。