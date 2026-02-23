55歲香港女星李嘉欣是選美冠軍出身，過去靠著美貌紅遍中港台，後來在2008年嫁給香港富商許晉亨後，生下兒子許建彤 (Jayden) ，並漸漸息影，將重心放回家庭，當起豪門貴婦。而近日一家三口被目擊於新年期間現身餐廳，沒想到才15歲的兒子身高，竟已高出171公分的媽媽李嘉欣半個頭，直逼190公分，不少粉絲看到後也驚呼表示Jayden越變越帥。

近日有網友分享在新年期間目擊李嘉欣一家三口的影片，只見李嘉欣披著一頭棕色長髮，穿著紅色上衣搭配牛仔褲，充滿著新年的喜慶氛圍。而身旁就是15歲兒子，只見Jayden長相越發成熟，站在171公分的媽媽旁邊還直接高出半個頭，網友目測Jayden身高已直逼190公分，完美遺傳了媽媽的高挑身材。

▲李嘉欣一家三口在新年期間，被目擊一起現身餐廳。（圖／微博@吃瓜鵝娛樂圈）
李嘉欣兒子越變越帥　網友大讚像媽媽

不少網友看到後都直呼Jayden變帥，也瘦了很多，小時候戴的眼鏡也不見，還有人好奇他是否有戴牙套，調整牙齒與臉型，「變帥很多」、「越來越像媽媽」、「已經長成帥哥了」。

李嘉欣曾被封「最美港姐」　嫁入豪門月領800萬

李嘉欣才18歲就當選港姐冠軍，爸爸是葡萄牙人的她，曾有「最美港姐」的封號。而出道多年她的緋聞也完全沒少過，和富商劉鑾雄的戀情轟動演藝圈，李嘉欣以第三者的身分跟對方相戀十多年，分手後她坦然承認自己在感情中是第三者，因為劉鑾雄在戀愛中所展現的「霸氣、溫柔」，使她深深被吸引、無法自拔。

2006年，李嘉欣和香港船王許愛周的孫子許晉亨公開戀情，兩人於2008年走向婚姻的殿堂，她也因此退居幕後，不再出演影視作品，改以分享自己的貴婦日常，然而卻有傳言表示李嘉欣並不被夫家善待，直至婚後3年兒子出生後，家中地位才有所改善。不過因為老公許晉亨的父親在死前，就已把千億財產撥進家庭信託基金中，因此不是許家骨肉、名下又沒有財產的李嘉欣，只能靠每個月領800萬的零用錢過日子，等待著可以扭轉局勢的日子到來。

資料來源：微博

