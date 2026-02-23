我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市長盧秀燕一直是2028年總統大選的熱門人選之一，然而媒體人吳子嘉今（23）日直指，盧秀燕沒能量、沒領導力，錯過了當國民黨主席、強勢介入台中市長2026初選的機會，不可能選總統。吳子嘉今日在網路直播節目表示，盧秀燕沒領導力、沒耐受力選2028總統，雖然他沒有做盧的全國性民調，但做了之後「一定很慘」。吳子嘉指出，面對2026台中市長初選一局，盧秀燕早該強勢介入，勸楊瓊瓔把玉皇大帝帶回家，因為21世紀的現在，大家都在談AI，楊卻在談玉皇大帝，顯示出無知跟淺薄，等同把台灣的臉丟光。吳子嘉痛批，在這樣的情況下，還要尊敬楊瓊瓔能當上台中市長、盧秀燕能當國家領導人，包括江啟臣在內，「這群人我都全部看破了」真的會讓台中人被看不起。吳子嘉認為，相較之下，新北市長侯友宜在整合新北2026這局，就展現了領導力，當李四川的動作出來，侯就立刻透過臉書表達支持，隨後劉和然就跟進，在黨中央沒介入的情況下完成，這充分看出六都的諸侯是有力量的。吳子嘉直言，自己看民調看了很多年，政治人物必須要有機遇，機遇就是非常重要的機會，才能藉此產生大的能量、聲望。盧秀燕當時就應該出來選國民黨主席，「上帝不會敲第二次門，上帝敲完門，你不開門，祂就走了」，導致現在也沒辦法補救。