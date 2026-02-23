日本千葉縣市川市動植物園近日一隻日本獼猴Panchi君（パンチ），因為把紅毛猩猩娃娃當成媽媽的可愛模樣，加上被母猴棄養的悲慘身世，意外在日本社群爆紅，動植物園更因此人潮爆滿。事實上，這間動物園「有故事的猴子」不只有Panchi君，早在2008年，同樣有一隻猴子母猴被棄養，也緊抓著「拉拉熊」娃娃長大。
根據讀賣新聞報導，母猴因首次生產，加上夏季酷暑導致體力下降，於是棄養了Panchi君，牠在出生後便改為人工哺育，靠奶瓶餵奶成長。
日本獼猴的幼猴通常會透過緊抱母親獲得保護與安全感，園方為遭棄養的Panchi尋找「母親」的替代品。將毛巾捲成筒狀後，牠顯得不適應；其他玩偶則因Panchi力氣尚小，難以抓握。最後園方給牠IKEA的紅毛猩猩絨毛玩偶，小小的身軀拖著比自己大上一倍的玩偶來回走動，有時像向母親撒嬌般依偎玩耍，也會在旁打盹。
市川市動植物園課長安永崇表示，「有些猴子終其一生都無法融入猴群，但Panchi君具有一定的社交能力，會主動把背貼向其他猴子，試著打成一片。」
事實上，市川市動植物園先前也有與Panchi君身世相似的猴子，2008年出生的「Otome」也是因遭母猴棄養，靠著人工哺育長大。當年牠總是抱著「拉拉熊」的玩偶不離身而爆紅，「拉拉熊」玩偶的脖子與身體部位都很適合抱著，因此Otome幾乎全天候抱著它。
根據週刊女性報導，當時Otome抱著被牠視為「媽媽」的拉拉熊爬上猴山，有時還會不小心掉進下方池水。但牠一定會撿回來再抱著，園方則負責清洗污漬、修補破損，Otome後來順利融入猴群，拉拉熊被擺放的時間也漸漸增多，最後Otome在2013年6月，產下第一胎。
安永課長溫柔地表示，「希望Panchi能像Otome一樣，在猴子群裡健康生活、獲得幸福」，他也希望更多人能來園參觀，給予支持。
