大年初二才在新北烏來爆出「拖10公里討10萬」爭議的拖吊業者，如今又在桃園掀波！同一家業者轉戰桃園市區，一輛電動機車僅拖行不到2公里，竟開價5萬1千元，再度引爆民怨。從山區到市區，短短數日連爆兩起天價拖吊糾紛，網友怒轟「想再紅一次嗎？」警方兩度到場處理，最新一起案件最終以1萬元達成和解。回顧第一起事件，18日大年初二，44歲林姓女子前往新北市烏來遊玩，途中車輛拋錨，聯繫拖吊業者協助將車拖下山。未料不到10公里路程，業者竟開價10萬元，讓林女當場傻眼，雙方在現場爆發爭執，驚動警方到場協調。業者當時強調，事前已有報價並獲同意，並非臨時加價；但金額遠高於一般行情，仍引發外界質疑。沒想到事隔數日，同一拖吊業者又出現在桃園市。22日，桃園警分局獲報，一名女機車騎士因電動機車後輪沒氣，透過網路搜尋聯繫該業者協助拖吊，從慈文路載運至中正路，路程不到2公里，卻被索價5萬1千元。女車主表示，拖吊前確實收到報價，但未逐條確認內容，待服務完成後才發現費用遠超市場行情，因此無法接受。雙方在現場僵持不下，業者甚至對女車主嗆聲「你去報警啊！」態度引發不滿。警方到場了解後發現，業者將出車費、拋錨車上架拖吊車費用、拖吊里程數等項目分開計價，累積後形成高額費用。警方指出，本案性質屬民事消費糾紛，雙方最終協調後，以1萬元達成和解。不過警方也提醒，若涉及詐欺、妨害自由或強制扣車等情事，民眾仍可依法提出告訴，警方將依規定受理偵辦。警方呼籲，民眾遇到車輛故障需拖吊時，務必確認業者是否合法，清楚核對服務內容與收費標準，並索取相關契約單據，例如「國道小型車輛拖救服務契約三聯單」，以保障自身權益。若遇違規拖吊、費用超收或其他消費爭議，可向主管機關申訴；如有涉及刑事不法，應立即報警處理，避免權益受損。