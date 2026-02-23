我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨在本屆九合一選舉戰敗後，發現基層紮根的重要性，曾以台中為起點開辦多次村里長訓練營，但前主席柯文哲遭羈押後全面叫停。日前柯文哲宣布將到中南部開疆闢土，前天赴台中開會時要求深耕地方，由於重新訓練已來不及，因此改採跨黨派合作模式，選前最後100天每週以網路教學方式，由柯文哲親自當講師，與所有村里長候選人討論公共事務疑難雜症的解決技巧。民眾黨3年多前在各地大量提名縣市議員候選人，但86人只當選14席。且半數在新竹以北。以台中市為例，僅里長出身的江和樹當選，選後柯文哲全面檢討，認為中南部難靠民眾黨擅長的空戰奪下席次，因此要求中南部地方黨部全面深化，培養鄰里人才。台中市為此曾辦理多次培訓，吸引200多名有志從政的年輕人參與，但柯文哲被羈押後，培訓計劃全面叫停。柯文哲前天到台中走春前，上午8點先與市黨部主委陳清龍到江和樹家，和霧峰、大里、太平近10位培訓營脫穎而出的成員客廳會，熱烈討論約1小時。江和樹今（23）日在臉書招兵買馬，宣布啟動「2026台中基層紮根：里長參選人合作模式」。據了解，目前已與10餘名非黨員接洽，有現任里長、已起跑的新人。江和樹表示，之前的訓練模式包括集訓，包括跑100天的垃圾車等，但年底選舉將屆，這時候按步就班的訓練已來不及，因此前天向柯文哲報告後，接下來傾向跨黨派合作，只要是「渴望參與公共事務的中間選民」都可以談合作，且不要求對方一定要入黨。江和樹說，這是民眾黨重新紮根的開始，預定在4月底或5月初，以村里長和鄉鎮市民代表為主基層選戰團隊將成形。未來包括如何處理請託與服務案件、排解左鄰右舍的糾紛、分辨法律紅線等里長實務問題，先以不定期線上討論的方式交換經驗，柯文哲亦將扮演「溫暖的太陽」，在選舉的最後100天，每星期固定時段網路教學，傳承經驗並與成員直接溝通。