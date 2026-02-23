我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（23）日於總統府召集五院院長茶敘，會後立法院長韓國瑜表示，總統賴清德欣然答應願意赴立法院國情報告，並接受統問統答。對此，律師黃帝穎痛批，統問統答違憲，更超越美國、法國，不符合世界憲政標準。黃帝穎今在消息傳出後隨即發文指出，憲法法庭113年憲判字第9號判決，已針對國會擴權法案中「立法院對總統問答」判決違憲，統問統答當然違憲。憲法法庭113年憲判字第9號判決白紙黑字寫著：「《憲法》增修條文第4條第3項規定，僅賦予立法院得被動聽取總統國情報告之權，總統並無至立法院為國情報告之《憲法》義務，立法院亦無聽取總統國情報告之《憲法》義務。總統是否、何時、以何等方式使立法院得聽取其國情報告，及其國情報告之主題與涵蓋範圍等，總統得本於其《憲法》職權而為審酌決定…立法院聽取總統國情報告時，無指定國情報告內容之權，亦無就其國情報告內容，對總統為詢問、要求總統答復，或要求總統聽取其建言之權。」黃帝穎再指，美國、法國總統到國會的國際標準沒有問答，貫徹總統直接對選民負責的民主原則。其中，美國「總統制」是由總統到國會發表國情咨文，發表後即離開議場，國會議員並無質詢權，朝野議員也都展現民主風度，充分尊重總統到國會的儀式。而法國「雙首長制」則是由總統到法國國會報告，國會議員不只沒有質詢權，更在議事規則明訂，國會議員不得以任何行動干擾總統的演講。統問統答不只違憲，更違反美國法國的國際憲政標準。