▲東京都立大學啦啦隊表演。（圖／高市府教育局提供）

▲八王子市植原康浩副市長（前排右一）與高市府教育局長吳立森（前排左二）與壽山國中學生共同啟印手印創作，象徵和平交流的第一筆，作品後續將由學生接力完成。（圖／高市府教育局提供）

今年適逢高雄市與八王子市締結姊妹市20週年，八王子市副市長植原康浩於今（23）日率市府代表團及東京都立大學啦啦隊一行至高雄市立壽山國中進行交流演出，雙方透過實地互訪與青年交流活動，為兩市長年友好關係再添新頁。高市府教育局長吳立森親自出席接待，展現對國際教育與城市外交的高度重視。八王子市副市長植原康浩表示，透過青年文化與教育互動，不僅能促進彼此理解與信任，更能為兩市未來合作奠定深厚基礎，讓姊妹市情誼在新世代中持續傳承。活動中，東京都立大學啦啦隊帶來充滿活力與團隊精神的精彩演出，展現青春熱情與高度默契。交流時段啦啦隊成員也與壽山國中及壽山國小學生進行互動體驗，透過肢體律動與節奏合作，拉近彼此距離。壽山國中學生亦安排爵士鼓演出，展現校園多元藝術成果與學生自信風采。高市府教育局長吳立森表示，高雄市致力推動國際教育與跨文化學習，積極打造多元交流平台，讓學生在真實互動中培養國際視野、溝通能力與文化尊重。適逢與八王子市締盟20週年，更具指標意義，未來教育局將持續深化與日本及其他國家城市之合作，拓展青年與校園交流機會，讓教育成為連結世界的重要橋樑，為城市永續發展注入國際動能。壽山國中王晨睿同學也親手繪製東京都立大學啦啦隊Q版形象，並巧妙融入壽山國中學生的角色設計，製作成專屬運動毛巾致贈來訪貴賓。美術班廖紫彤、陳品縈同學也特別手繪兩款年節紅包袋，作為贈予日本貴賓的祝福心意，讓遠道而來的訪客在交流之餘，也能一同感受臺灣過年的溫暖與喜氣。