春節連假結束，許多家庭開始盤點居家財務規劃。隨著經濟部將於 3 月底前召開「上半年電價費率審議會」，以決定 4 月起的最新電價方案，用電議題再度引發高度關注。專家提醒，買家電若只看售價而忽略後續的「家電隱形成本」，長期下來恐吃大虧，若選對節能設備與方案，最高竟可省下6萬元！
智慧空調省電有感，化身能源管家
過去消費者選購家電多半著重當下的標價，卻忽略長年使用的總成本。隨著電價議題發酵，市場對家電的期待已從單純的便利性，轉向「幫助管理用電」。
在近期的節能家電推薦清單中，高階機種備受青睞。特別是智慧空調省電效果顯著，不僅可透過手機APP設定能源使用上限，還能即時監測耗電量；具備AI智能的洗乾衣機也能精準判斷衣物狀態，達到水電雙省，儼然成為家中的「虛擬能源管家」。
善用家電租賃方案，7年激省6萬
面對年後較為保守的現金流，市場上也開始興起彈性的「家電租賃方案」來取代傳統買斷。將一次性大額支出轉為月費，且租約通常涵蓋原廠維修與定期保養，大幅降低初期負擔。
根據知名電商平台 486團購的內部數據精算，若將7年下來省下的電費，加上免除的保養與維修費一併計入，具備控能技術的旗艦空調與傳統機型相比，隱形成本差距最高可達 6 萬元。這種兼顧生活品質與長期財務規劃的「輕資產」思維，正逐漸改變現代
根據知名電商平台 486團購的內部數據精算，若將7年下來省下的電費，加上免除的保養與維修費一併計入，具備控能技術的旗艦空調與傳統機型相比，隱形成本差距最高可達 6 萬元。這種兼顧生活品質與長期財務規劃的「輕資產」思維，正逐漸改變現代