▲金敏荷是韓國新生代演員，臉上有雀斑為其特色。（圖／Apple TV+）

Netflix今（23）日公開2026年韓國內容版圖中的一項亮眼新作，那就是原創浪漫喜劇電影《Messily Ever After》！由金敏荷與魯常泫領銜主演，這是兩人繼話題影集《柏青哥》後再度合作，這次將站上主演核心，為觀眾詮釋一段橫跨十年的現代愛情關係。《Messily Ever After》將鏡頭對準大學時期相戀的秀賢（金敏荷 飾）與賢泰（魯常泫 飾），故事並未停留在熱戀初期的甜蜜，而是深入描寫隨著時間推移，兩人在深情、厭煩、忠誠與懷疑之間擺盪的真實面貌。Netflix官方指出，本片探討「當情侶蜜月期結束後，能繼續走在一起代表什麼」，為傳統浪漫喜劇注入更成熟細膩的觀察視角。角色設定方面，金敏荷飾演一名完美主義的博物館策展人，外表冷靜自持，卻在嫉妒與情感不安侵入生活後逐漸動搖；魯常泫則化身堅持創作理念、拒絕輕易妥協的裝置藝術家，兩人職場與情感的雙重張力，將成為故事的重要看點。此片加入Netflix 2026年規模龐大的韓國作品陣容，平台目前宣布將推出33部作品，涵蓋影集、電影與實境節目，包括由Jisoo主演的《訂閱男友》、朴恩斌與車銀優合作的《超能路人甲》，以及名導李滄東的新作《可能的愛情》，此外《單身即地獄》、《黑白大廚》、《魔鬼的計謀》也預計推出新作，而宋慧喬與孔劉攜手主演的劇集《Tantara》也名列其中。目前《Messily Ever After》尚未公布正式上線日期，但憑藉實力派卡司與成熟題材，已被視為Netflix 2026年韓國原創電影中的重點作品之一。