我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 交通部和衛福部資料差距逐年擴大。（圖／交通部提供）

政府道安死亡為何有兩種數字？交通部與衛福部死亡數字有落差，趨勢雖然一樣，但差距卻有擴大跡象。交通部路政及道安司司長吳東凌今（23）日解釋，兩部會計算方式不同，再加上我國邁入超高齡社會，高齡者自然死亡數增加，導致交通部統計較為寬鬆。未來交通部將採取「多軌並行」方式公開相關指標。近5年（109年至113年）兩部會公布的交通事故死亡人數趨勢一致，但數據差距逐年擴大，109年差異為11.0%，113年已達17.7%。吳東凌說，交通部每月公布的數據，來自內政部警政署交通事故死傷資料，並比對戶政系統30日內「除戶」紀錄，其中可能包含自然死亡或其他非交通因素死亡案例。衛福部的數據則是依據世界衛生組織ICD-10國際疾病分類標準，並經醫療專業審核確認後，統計為運輸事故死亡人數，準確度較高，惟每年僅公布一次，且約有8個月時程落差。吳東凌說，近年差距擴大，預期114年差距恐破兩成，形同每五筆就有一筆是偏誤，可能是自然死亡或是其他原因。A30統計是指30日死亡車禍。吳東凌舉例，若是一台載著4人的車子出車禍，登記資料會登記4個人，而這4人中有人在30天內死亡就會被登記在交通部統計中，但有可能車禍造成的僅是擦傷並非致命原因；但衛福部的統計是經過醫師專業判斷。再者，吳東凌說，隨著人口結構快速高齡化，高齡者自然死亡人數逐年增加，對統計結果產生影響。以113年為例，高齡者死亡人數在兩部會統計間之落差達218人，為歷年最高。同期高齡者死亡人數改善幅度，交通部為-2.1%，衛福部為-5.7%；行人死亡人數改善幅度，交通部為-3.7%，衛福部為-5.8%。顯示相關指標雖已有進步，但仍須持續強化改善力道。兩者統計的落差會對道安分析造成困擾，因此交通部為精進道路安全數據分析作業，並提升政策檢討與改善的即時性，未來將採取「多軌並行」方式公開相關指標，除既有每月公布之A30死亡人數外，亦將同步呈現A1（當場或24小時內）死亡人數及衛福部運輸事故死亡人數，使各界能更全面掌握數據變化與發展趨勢。