根據UNIQLO官網，HEATTECH發熱衣物跳水特價，手套、襪子低至99元起，童裝發熱衣249元、毛帽290元、高領款發熱衣390元；而現任Dior創意總監Jonathan Anderson親自為UNIQLO操刀的UNIQLO and JW Anderson春夏系列將於2月27日開賣，必搶神包推薦。NET表示，紅標商品出清5件5折也開搶，本文幫大家整理換季優惠一次掌握。
UNIQLO：發熱衣物跳水99元起！HEATTECH特價清單一覽
過年完就是衣櫃徹底換季的好時機，幫大家掌握冬季服飾發熱衣物出清優惠。根據UNIQLO官網，HEATTECH發熱衣物跳水特價低至99元起，推薦清單一次看：
◾️百元有找！479554「男裝 HEATTECH絨面腳踝襪」特價99元（原價190元）
◾️百元有找！479555「男裝 HEATTECH絨面中筒襪」特價99元（原價190元）
◾️現省200元！481291「童裝 HEATTECH針織手套」特價190元（原價390元）
◾️現省200元！479248「女裝 HEATTECH手套」特價390元（原價590元）
◾️現省200元！479608「女裝 HEATTECH刷毛高領T恤」特價390元（原價590元）
◾️現省200元！479693「女裝 HEATTECH彈性刷毛半開襟T恤」特價590元（原價790元）
◾️現省100元！478303「男女適用 HEATTECH羅紋毛帽」特價290元（原價390元）
◾️現省100元！484257「男裝 HEATTECH極暖 喀什米爾混紡圓領T恤」特價590元（原價690元）
◾️470356／478623「童裝 HEATTECH U領T恤（九分袖）」特價249元（原價290元）
UNIQLO and JW Anderson春夏系列2/27開賣！必搶神包推薦
而有「時尚金童」之稱的設計師Jonathan Anderson，擁有自己同名品牌JW Anderson；曾任國際精品LOEWE超過10年，擄獲不少粉絲。現任Dior創意總監的他，可是繼創辦人Christian Dior之後，首位同時執掌女裝、男裝及高級訂製服的設計師，受封時尚圈「最忙的設計師」。
Jonathan Anderson充滿玩心的創作，每次為UNIQLO設計平價新品，總能掀起搶購熱潮。將於2月27日開賣的UNIQLO and JW Anderson 2026春夏系列，主打「玩趣學院風」，本季靈感來自英式水上運動，以學院風格為基礎搭配實穿機能性，並融入活潑粉彩色調，展現輕盈穿搭的自在質感。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦「半開襟休閒上衣」1290元、撞色「防風連帽外套」1690元、「直筒牛仔褲」1290元；尤其一款「捲蓋後背包」1490元，已被網友封為開賣必搶的神包力作！以棉質帆布打造簡潔俐落的包型，包口採捲蓋式設計，可依物品多寡自由調整包包高度，搭配背面拉鍊設計很好拿取物品。
另外還有多款色彩繽紛的「防曬運動帽」590元；彩色條紋「長襪」120元，更是鐵粉每季必收。
UNIQLO and JW Anderson 2026春夏系列將於2月27日本周五在網路商店、UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、Mitsui 林口商場店、高雄漢神巨蛋購物廣場店、LaLaport台中店販售。
NET：紅標商品「5件5折」即起開搶！零碼出清
大家最愛的NET也展開換季零碼出清優惠活動，目前NET官網已經悄悄開賣任選5件打5折！專區內從女裝洋裝、POLO衫、外套，到男裝襯衫、T恤到西裝，還有童裝也能一起選購，隨便一滑都是一兩百元的划算低價，連帽子、鞋包等配件都可以一起計入紅標商品件數，有興趣的民眾不妨參考看看。
資料來源：UNIQLO、NET
