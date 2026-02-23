我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市黨部：對酒駕零容忍

黃偵琳道歉：我確實做錯了

民進黨參選高雄市左營、楠梓區市議員的黃偵琳，去年（2025年）1月底發生酒駕肇事，近日遭法院依公共危險罪判處有期徒刑2個月，得易科罰金，並併科罰金5000元。對此，民進黨高雄市黨部今（23）日回應，民進黨中央黨部中執會將於25日審查資格，結果以審查決議為準。檢方指出，2025年1月28日深夜11點左右，黃偵琳在高雄市三民區自立一路的朋友住處飲酒，結束後，隔日凌晨2點20分騎機車行經三民區嫩江街與遼寧二街口時，不慎與另一名騎士楊女發生擦撞，導致對方受傷，儘管楊女事後並未針對傷害部分提告，但警方獲報到場處理交通事故時，依法對黃偵琳進行酒精濃度測試，測得結果達每公升0.33毫克，已明顯超過法定標準。因此，警方將黃偵琳依刑法公共危險罪嫌移送法辦。判決指出，當警方前往醫院處理時，黃偵琳在場並承認自己是肇事者，符合部分自首的描述，但這裡的「承認肇事」僅代表黃偵琳承認發生了車禍碰撞。針對「酒後駕車」這項公共危險罪行，黃偵琳在警方進行酒精濃度測試之前，並未主動交代酒駕事實。因此，屬於「自白」而非「自首」，無法適用減刑規定。最終，法院依公共危險罪判處她徒刑2月，得易科罰金，併科罰金5000元。針對酒駕事件，民進黨高雄市黨部稍早發布聲明指出，市黨部對於酒駕一向秉持零容忍立場，此一原則亦與社會普遍價值一致。至於參選人資格，高雄市黨部強調，將由民進黨中央黨部中執會於25日進行資格審查，相關結果將以中執會審查決議為準。黃偵琳在臉書發文坦承「我確實做錯了」，她表示「相關司法程序我都依法面對，該承擔的法律責任我沒有逃避。我也已和當事人達成和解、完成必要處理，並表達歉意與關懷」。