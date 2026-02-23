我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SEVENTEEN DxS小分隊7月25高雄巨蛋開唱。（圖／iMe TW臉書）

韓國人氣男團SEVENTEEN兩大主唱勝寬與DK組成的小分隊「DxS」，去年推出首張迷你專輯《Serenade》後廣受好評，如今再傳喜訊，他們正式宣布展開巡迴演唱會，4月將從仁川揭開序幕，陸續巡演千葉、大邱與澳門等城市，並確定於7月25日登上高雄巨蛋開唱，消息曝光後引發粉絲熱烈討論。DxS由勝寬與DK組成，兩人皆為SEVENTEEN主唱成員，擁有極具辨識度的嗓音與穩定現場實力，去年發行的《Serenade》以溫暖抒情曲風為主軸，展現細膩情感與雙人和聲魅力，在音源榜單取得亮眼成績，本次展開同名巡演，象徵小分隊活動邁向全新里程碑。主辦單位iMe TW透過官方社群平台發布高雄場好消息，表示演唱會將於7月25日在高雄巨蛋舉辦，目前為巡迴的最終場，預計將吸引許多國家粉絲同時搶票，只為坐進場館一睹偶像的芳容。SEVENTEEN近年全球人氣持續攀升，不只是DxS小分隊來到台灣，饒舌小分隊S.COUPS、MINGYU也將於4月來到高雄巨蛋開唱；目前入伍的豪雨小分隊（HOSHI、WOOZI）去年也在林口體育館和粉絲創造了精彩的兩個晚上，隨著小分隊陸續來到台灣，也讓許多克拉（粉絲名）期待能在台灣看到完整體演唱會。