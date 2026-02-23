我是廣告 請繼續往下閱讀

回憶殺！經典寶可夢登上Switch

▲《寶可夢 紅 / 綠》售價為新台幣420元，2月27日正式上線。（圖／任天堂提供）

《寶可夢 火紅 / 葉綠》沒有中文版

▲《寶可夢 火紅／葉綠》登上Switch，象徵經典IP在新世代主機上的再一次躍動。（圖／任天堂提供）

The Pokémon Company宣布，乘載許多人童年回憶、最早在Game boy問世的《寶可夢 紅 / 綠》，將在eShop商城上架重製版的《寶可夢 火紅／葉綠》，玩家現在已經可以透過新台幣420元購買後，2月27日開始在Switch、Switch 2上遊玩。《寶可夢 火紅／葉綠》最初於2004年在日本發售，由Game Freak開發、The Pokémon Company與Nintendo共同推動發行。遊戲以關都地區為舞台，玩家將從真新鎮出發，挑戰八大道館館主，最終問鼎寶可夢聯盟，此次Switch版本預計將同時優化操作介面，讓掌機與Joy-Con操作都更加順暢。整體來說，《寶可夢 火紅 / 葉綠》是基於最早的 Game boy上的《寶可夢 紅 / 綠》於GBA上所推出的彩色重製版，這次的Switch移植版將支援 Pokémon Home，不過可惜的是，這次的《寶可夢 火紅 / 葉綠》就只是移植，因此「不收錄中文」。隨著復刻與移植風潮持續延燒，《寶可夢 火紅／葉綠》登上Switch，也象徵經典IP在新世代主機上的再一次躍動。無論是想再次挑戰小智的童年記憶，或是首次踏入關都展開旅程的年輕玩家，這款作品都像是一顆被擦亮的精靈球，輕輕一拋，便能喚醒塵封已久的冒險之心