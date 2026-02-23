我是廣告 請繼續往下閱讀

▲文總《WE ARE》夜總會單原融合「賀歲喜氣」與「台味歌廳文化」。（圖／中華文化總會提供）

跨世代卡司齊聚 從流量歌手到金曲歌后

▲比杰（左起）、方季惟、吳姍儒、陳明眞、美麗本人等人，帶來跨世代的經典舞台。（圖／中華文化總會提供）

收視與分眾表現亮眼 電視觀眾突破百萬

▲孫淑媚、羅時豐與苗可麗合唱經典歌曲〈海波浪〉。（圖／中華文化總會提供）

網路觀看衝破270萬 海外同步共鳴

▲文總《WE ARE》島嶼四季交響主題由畢書盡（左起）、黃霆睿、邱鋒澤、黃偉晉攜手演出。（圖／中華文化總會提供）

由中華文化總會製作，攜手三立電視與公視台語台首播的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今年邁入第4年製作，整體規模全面擴大，節目精心規劃10大主題單元，邀集32組藝人、47名運動選手，以及超過600位青年學子共同參與演出，橫跨音樂、綜藝與跨界展演領域，內容豐富度再創新高。從除夕晚間播出起，即成為不少家庭守歲的背景聲，也陪伴海外遊子一同迎接新春，逐漸奠定其在除夕檔期中的品牌定位。尤其節目找來羅時豐、阿跨面等人跨時代合體，更是在網路上吸引超過270萬人觀看。節目持續由主持人吳姍儒（Sandy）坐鎮串場，今年卡司陣容堪稱歷來最完整，涵蓋不同世代與音樂類型，包括Marz23、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、黃偉晉、邱鋒澤、黃霆睿、方季惟、陳明真、許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、《大嘻哈時代2》總冠軍阿跨面等，最終由金曲歌后魏如萱壓軸演出，無論是情歌經典、台語金曲或潮流饒舌，都在舞台上交織成多元聲景，呈現「老少共賞」的整體格局。播出後，《2026 WE ARE 我們的除夕夜》Threads與YouTube討論熱度迅速攀升，其中最受矚目的橋段之一，是黃妃與阿跨面跨時代對唱，兩種世代聲線碰撞出驚喜火花；徐懷鈺與京都橘高校吹奏樂部的國際合作演出，更被網友形容為「視聽雙重享受」。此外，「綜藝夜總會」單元由苗可麗與許效舜領銜，攜手孫淑媚、羅時豐、方季惟與陳明真重現秀場時代風華，大量經典金曲喚起觀眾記憶，形成濃厚的懷舊氛圍，節目同時兼顧年輕觀眾市場，Marz23結合體育元素的舞台設計，成為社群平台熱議焦點。從收視面來看，三立都會台與三立台灣台在不同年齡層皆有穩定表現，三立都會台主要觀眾集中於25至34歲族群，其中女性觀眾收視率最高達1.31；三立台灣台則吸引大量中壯年觀眾，分眾收視最高達1.68。另外，「綜藝夜總會」與「我們的玉女時代」更成為當晚收視高峰橋段，綜合三立台灣台、三立都會台與公視台語台數據，今年電視端整體觀看人口約達100萬人，顯示節目成功涵蓋不同世代觀眾群。在線上平台方面，截至今（23）日為止，網路總觀看人次已突破270萬，播出平台包括文總YouTube頻道、中華電信MOD、Hami Video與LINE TODAY，其中LINE TODAY累積超過180萬次觀看，文總YouTube則逼近89萬次。海外觀看以美國、日本、新加坡名列前3，並同步登上Google熱搜與YouTube熱門推薦，YouTube最高觀看橋段前3名依序為橘高校吹奏樂部與徐懷鈺的「國際共演」、畢書盡等人帶來的「島嶼四季交響」，以及李聖傑、艾薇、柏霖PoLin、閻奕格合唱的「WE ARE KTV」，節目影片預計將於文總YouTube頻道保留一年，供觀眾反覆欣賞。