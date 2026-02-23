我是廣告 請繼續往下閱讀

慧洋：宣布每月每胎萬元生育補助、彈性工時與獎金分紅新制少子化趨勢日益嚴峻，慧洋海運宣布多項員工福利政策，包含新生兒到12歲每月1萬元生育補助方案，同時考量子女上課接送需求，推出彈性工時。此外，今年起於慧洋各部門導入KPI獎金，希望進一步提升員工福祉與企業競爭力。慧洋董事長藍俊昇在今年度尾牙活動中，宣布多項員工福利政策，現打造幸福企業決心。在生育補助方案中，員工每名從新生兒出生起至12歲，每月補助新台幣10,000元，期盼透過長期且實質的支持，減輕員工家庭負擔。另一方面，考量員工有接送子女上下課需求，將擴大原有彈性工時制度，讓員工可於五點鐘下班，營造友善職場環境。藍俊昇表示，員工是企業最重要的資產，投資員工家庭即是投資企業未來。此外，公司今年起亦將於各部門導入KPI獎金，鼓勵同仁持續精進專業能力，並強化整體向心力與組織韌性。企業成長來自全體同仁共同努力，營運成果應與員工共享。慧洋2025年自結每股稅前盈餘達5.30元，為體恤員工的辛勞與付出，慧洋2025年度除原有中秋、端午及年終獎金，全年階段式發放平均約5個月獎金外，將進一步加發期中獎金。慧洋秉持穩健經營理念，在追求營運成長之同時，亦重視企業社會責任及永續發展。