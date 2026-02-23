我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷於週日進行約兩局的實戰牛棚投球，球速表現依舊亮眼，顯示手臂狀況穩定。

▲美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇在今（14）日在亞利桑那州格倫岱爾展開春訓，備受關注的莫過於日本二刀流球星大谷翔平，他今天也在牛棚練投27球，對此總教練羅伯斯（Dave Roberts）也談到今年賽季對大谷翔平的期待。（圖／美聯社／達志影像）

MLB洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani）即將啟程參加2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC），不過此次他將專注於打擊，不會登板投球，但站在打擊區上的大谷，仍是中華隊最大的威脅。根據《加州郵報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，雖然球團並未公布具體球速數字，但從場邊觀察來看，整體強度與控制力已接近例行賽標準。此次世界棒球經典賽，大谷將以指定打擊身分為日本隊效力，道奇方面明確表態不會讓他在國際賽場投球，主要目標是確保手臂健康，避免在球季開打前承受過多負荷。除了經典賽之外，大谷也極可能不會在任何春訓比賽中登板。球團對其投球安排採取高度謹慎策略，畢竟他曾接受肩部手術，傷病史讓道奇在調度上格外保守。道奇在2023年底與大谷簽下10年7億美元合約（約224億元台幣），二刀流角色正是這筆投資的核心價值。球團期待的是完整版本的大谷，既能在打擊區製造破壞，也能在先發輪值中扮演王牌角色。2025年球季，大谷在大聯盟重返投手丘，共先發14場，防禦率2.87，送出62次三振與9次保送，三振保送比達6.9。雖然僅投47局，但內容已展現壓制能力。2026年將是他術後第2個完整調整年，道奇希望看到他增加出賽場次與投球局數，成為輪值核心之一。若能維持健康，並在季後賽階段以投打雙棲身分出賽，戰略價值將遠超一般先發投手。對日本隊而言，少了大谷投球火力確實影響輪值深度，但其打擊輸出依舊是致勝關鍵。至於道奇，球團的目標很明確，就是讓他整季都維持健康，成為輪值穩定的旗幟人物。